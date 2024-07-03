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iStock- منصة نفط حقل نفط
iStock- حقل نفط
أسعار النفط

النفط يصعد مدعوماً ببيانات عن انخفاض كبير بمخزونات الخام الأميركية

انتعاش الآمال بطلب قوي

طوكيو - رويترز
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما عزز الآمال في طلب قوي على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في أكبر بلد مستهلك للنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 85.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2% إلى 82.95 دولار للبرميل.

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وتراجع الخامان القياسيان عند الإغلاق أمس الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.

وقالت مصادر نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، بياناتها الأسبوعية اليوم الأربعاء الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

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