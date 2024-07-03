تعيين كريم بدوي وزيراً للبترول في الحكومة المصرية الجديدة

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ذكرت قناة إكسترا نيوز الإخبارية المحلية، اليوم الأربعاء، أن كريم بدوي سيتولى منصب وزير البترول في تعديل وزاري طال انتظاره في الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي.

وأضافت القناة أن من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري أيضا تعيين وزراء جدد للخارجية والمالية والكهرباء والتموين.

المجموعة الاقتصادية أكبر مفاجآت التعديل الوزاري في مصر

وكان التلفزيون الرسمي قد ذكر في وقت سابق أن أحمد كجوك سيتولى منصب وزير المالية.

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين في وقت لاحق اليوم.

ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية.