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مخزونات نفط أميركية (تعبيرية iStock) مناسبة
مخزونات نفط أميركية (تعبيرية iStock) مناسبة
طاقة

تقرير يُظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية

ارتفاع احتياطي البنزين

دبي - العربية.نت
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ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم نشر هويتها، إن أرقام معهد البترول الأميركي أظهرت انخفاض مخزونات الخام 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حزيران، بحسب "رويترز".

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وفي المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين 2.468 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 740 ألف برميل.

وكان تقرير الأسبوع الماضي، ذكر أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت في الولايات المتحدة، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معهد البترول الأميركي حينها إن مخزونات الخام صعدت 3.6 مليون برميل إلى 460.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 2.9 مليون.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين ارتفعت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 233.9 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع "رويترز" بأن تنخفض بواقع مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 121.3 مليون مقارنة بتوقعات بانخفاضها 0.3 مليون.

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