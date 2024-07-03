دول بريكس تتصدر العالم في عدد العاملين في قطاع الطاقة

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أظهرت نتائج دراسة حول تنمية الموارد البشرية في دول "بريكس" في سياق التحول في مجال الطاقة، أن دول "بريكس"، تعتبر رائدة على مستوى العالم، في عدد الموظفين في جميع قطاعات الطاقة؛ حسبما أفاد تقرير لشركة "روساتوم" الروسية.

وبحسب الباحثين، يعمل في قطاع الطاقة في دول "بريكس"، اليوم 50% من إجمالي العاملين في قطاع الطاقة المتجددة، و80% من العاملين في قطاع الفحم، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

تم الكشف عن نتائج هذه الدراسة، التي أجريت عام 2023 بإشراف جنوب إفريقيا، خلال ندوة الطاقة لدول "بريكس"، التي عقدت في أوبنينسك (مقاطعة كالوغا الروسية) بدعم من "روساتوم".

وأشار المشاركون في الندوة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه دول "بريكس" اليوم، هي شيخوخة الموظفين العاملين في قطاع الطاقة التقليدية، وصعوبات نقل الخبرة إلى جيل الشباب، والحاجة إلى تطوير مهارات خاصة بين الشباب.

وتم التأكيد في هذا الصدد على أن قضايا توحيد جهود الدول في مجال البحث العلمي، وتوحيد المؤهلات، ونشر برامج تبادل للطلاب والمدرسين، وكذلك تطوير البرامج المشتركة في مجال تعليم الطاقة، لها أهمية خاصة.

وفقًا لغولنار بيكولوفا، مديرة قسم المبادرات والشراكات الدولية في أكاديمية "روساتوم" للشركات، يعمل 2.6 مليون شخص في روسيا بقطاع الطاقة.

ويبلغ متوسط عمر الموظفين 42 سنة، وتبلغ نسبة النساء - 26%، وأشارت إلى أن المؤسسة الحكومية تولي اهتماما خاصا لقضايا التوازن بين الجنسين، حيث أطلقت "روساتوم" برنامج ريادة نسائية يسمى "القوة الخفية"، وتقام مدارس للطالبات في التخصصات التقنية.