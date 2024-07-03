نفط روسيا
روسيا.. عائدات القطاع النفطي ارتفعت بـ 50% في يونيو
سجلت الضرائب الحكومية المرتبطة بالنفط 590 مليار روبل الشهر الماضي
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أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع إيرادات الحكومة من القطاع النفطي بنسبة لامست الـ 50% في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الضرائب الحكومية المرتبطة بالنفط 590 مليار روبل الشهر الماضي مقارنة مع 402 مليار روبل في نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت وزارة المالية أن إجمالي إيرادات النفط والغاز ارتفعت بنسبة 41% إلى 746.6 مليار روبل.
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