"شل" تعلق أعمال بناء مصنع وقود حيوي في روتردام بشكل مؤقت

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تعتزم شركة شل تعليق أعمال البناء بشكل مؤقت في مصنع لإنتاج الوقود الحيوي في مشروع شل للطاقة والكيماويات في روتردام، وهو واحد من أكبر المنشآت في أوروبا.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لإعادة تقييم المشروع في خطوة لكبح التكاليف، وسط ضعف الطلب العالمي على الوقود.

وأضافت "شل" أنها ستجري مراجعة للمشروع وستقدم مزيدا من التفاصيل في تحديث لبياناتها للربع الثاني التي من المقرر نشرها يوم الجمعة.