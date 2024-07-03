مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
طاقة

"شل" تعلق أعمال بناء مصنع وقود حيوي في روتردام بشكل مؤقت

الشركة تسعى لإعادة تقييم المشروع في خطوة لكبح التكاليف

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تعتزم شركة شل تعليق أعمال البناء بشكل مؤقت في مصنع لإنتاج الوقود الحيوي في مشروع شل للطاقة والكيماويات في روتردام، وهو واحد من أكبر المنشآت في أوروبا.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لإعادة تقييم المشروع في خطوة لكبح التكاليف، وسط ضعف الطلب العالمي على الوقود.

وأضافت "شل" أنها ستجري مراجعة للمشروع وستقدم مزيدا من التفاصيل في تحديث لبياناتها للربع الثاني التي من المقرر نشرها يوم الجمعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط