السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لشهر أغسطس لآسيا

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قالت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الخميس إن المملكة، أكبر مُصدر للنفط، خفضت سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا في أغسطس/آب ليصبح بعلاوة 1.80دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 60 سنتا عن سعر يوليو/تموز مقابل عمان/دبي والذي كان بعلاوة قدرها 2.40 دولار للبرميل وفق "رويترز".
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