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صادرات النفط السعودية - تعبيرية
أرامكو

السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لشهر أغسطس لآسيا

ليصبح بعلاوة 1.80 دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان/ دبي

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الخميس إن المملكة، أكبر مُصدر للنفط، خفضت سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا في أغسطس/آب ليصبح بعلاوة 1.80دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي.

ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 60 سنتا عن سعر يوليو/تموز مقابل عمان/دبي والذي كان بعلاوة قدرها 2.40 دولار للبرميل وفق "رويترز".

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