السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لشهر أغسطس لآسيا

1 دقيقة للقراءة

قالت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الخميس إن المملكة، أكبر مُصدر للنفط، خفضت سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا في أغسطس/آب ليصبح بعلاوة 1.80دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي.

ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 60 سنتا عن سعر يوليو/تموز مقابل عمان/دبي والذي كان بعلاوة قدرها 2.40 دولار للبرميل وفق "رويترز".