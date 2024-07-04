خام برنت يتجاوز 87 دولارا ويبلغ أعلى مستوياته منذ أبريل

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بلغ سعر خام برنت اليوم الخميس أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان وجرى تداوله فوق 87 دولارا بعدما أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاض المخزونات الأميركية.

وبحلول الساعة 15:43 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 87.47 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 83.91 دولار للبرميل، مع تباطؤ النشاط بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر خام برنت عند التسوية في الجلسة السابقة 1.3% إلى 87.34 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أبريل/نيسان، وفق "رويترز".

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط جلسة التداول أمس عند أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند 83.88 دولار.

وجاءت مكاسب النفط عقب انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام تراجعت 12.2 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 680 ألف برميل.

وازدادت مخاوف الطلب بعد بيانات أميركية أظهرت ارتفاع عدد من تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص المسجلين في قوائم البطالة.

ومع ذلك، قال محللون إن البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على بدء خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها أن تدعم أسواق النفط.

وذكرت رويترز اليوم الخميس نقلا عن مصدرين مطلعين أن شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل ستخفضان صادرات الخام عبر ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود بقدر كبير جدا في يوليو/تموز.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الخميس أن المملكة خفضت سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا في أغسطس/آب ليصبح بعلاوة 1.80 دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي.