رئيس الوزراء: مصر تعاقدت على شحنات وقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن القاهرة تعاقدت على كل الشحنات اللازمة من الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم توفير مخصصات استيراد الغاز والمازوت بالكامل من وزارة المالية، ويتم التعاقد ووصول الشحنات خلال شهري يوليو وأغسطس.

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كان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا بعد تشكيل الحكومة الجديدة لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصصا لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة، كما أوضحت الحكومة، وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الوزراء للحضور "أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك".

وأضاف مدبولي أن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي بحاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.