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شركة أدنوك الإماراتية
طاقة

"أدنوك" توقع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار

مع بنك اليابان للتعاون الدولي

دبي - رويترز
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقية مع بنك اليابان للتعاون الدولي للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة ثلاثة مليارات دولار للمساعدة في جهود خفض انبعاثات الكربون.

وتهدف شركة النفط الحكومية إلى الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2045.

كما تهدف إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25% والوصول إلى صفر من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.

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وقال خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في أدنوك في بيان "ستمكّن عائدات هذا التسهيل الائتماني استراتيجية "أدنوك" الهادفة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة".

وأضاف أن الصفقة تمثل أول تمويل أخضر لأدنوك.

وقالت الشركة في يناير كانون الثاني إنها ستخصص 23 مليار دولار لخفض انبعاثات الكربون.

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