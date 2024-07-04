التغير المناخي
"ألتيرا للمناخ" الإماراتي يبدأ تخصيص 6.5 مليار دولار لمشاريع الطاقة الخضراء
سيتم تخصيص الأموال في استثمارات أغلبها ستكون في الأسواق النامية
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
سيبدأ صندوق ألتيرا للمناخ الإماراتي والذي تصل قيمته إلى 30 مليار دولار في تخصيص الأموال التي جمعها في مشاريع واستثمارات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
وكان الصندوق قد جمع تمويلات بـ 6.5 مليار دولار من عدة شركات استثمارية مثل بلاك روك وTPGوبروكفيلد لإدارة الأصول.
وسيتم تخصيص الأموال في استثمارات تدعم التحول إلى الطاقة الخضراء أغلبها ستكون في الأسواق النامية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الأسهم الأميركية تسجل مستويات إغلاق قياسية مع تزايد آمال خفض الفائدة
وول ستريت مغلقة اليوم احتفالا بيوم الاستقلال الأميركي
أسواق المال
-
ماذا يعني ارتفاع السندات المصرية المقومة بالدولار؟
تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية ترتفع 26% من أدنى مستوياتها خلال 2024
قصص اقتصادية
-
هيئة السوق السعودية تستطلع الآراء حول مشروع الإطار التنظيمي لـ "الحسابات المجمعة"
دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق ...
أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية