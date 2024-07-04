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التغير المناخي

"ألتيرا للمناخ" الإماراتي يبدأ تخصيص 6.5 مليار دولار لمشاريع الطاقة الخضراء

سيتم تخصيص الأموال في استثمارات أغلبها ستكون في الأسواق النامية

دبي - العربية.نت
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سيبدأ صندوق ألتيرا للمناخ الإماراتي والذي تصل قيمته إلى 30 مليار دولار في تخصيص الأموال التي جمعها في مشاريع واستثمارات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وكان الصندوق قد جمع تمويلات بـ 6.5 مليار دولار من عدة شركات استثمارية مثل بلاك روك وTPGوبروكفيلد لإدارة الأصول.

وسيتم تخصيص الأموال في استثمارات تدعم التحول إلى الطاقة الخضراء أغلبها ستكون في الأسواق النامية.

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