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طاقة

نيجيريا تتفوق على الجزائر وبنين وغانا لتستضيف بنك الطاقة الأفريقي

الرئيس النيجيري وافق على استثمار 100 مليون دولار في البنك

أبوجا - رويترز
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قال وزير نيجيري، يوم الخميس، إن الاختيار وقع على البلاد لاستضافة بنك الطاقة الإفريقي حديث التأسيس، بعدما تنافست أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا مع الجزائر وبنين وغانا بشأن البنك متعدد الأطراف.

وقال وزير الدولة للموارد البترولية هاينكن لوكبوبيري في بيان، إن القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع استثنائي لمجلس منظمة منتجي البترول الأفارقة يضع نيجيريا في طليعة مستقبل الطاقة في أفريقيا.

وتلقى عرض نيجيريا لاستضافة البنك دعما في أواخر مايو/أيار بعد أن صدقت على ميثاق البنك.

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ووافق الرئيس النيجيري بولا تينوبو على استثمار 100 مليون دولار في البنك، وهو مبلغ أكبر من المطلوب من الأعضاء والبالغ 83.33 مليون دولار.

ويهدف البنك الذي يركز على الوقود الأحفوري إلى تمويل مشروعات للطاقة في القارة ودعم أهداف تحول الطاقة.

وسيكون لدى البنك 5 مليارات دولار لإنفاقها في البداية عندما ينطلق في وقت لاحق من هذا العام.

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