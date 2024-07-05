"أدنوك" تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أغسطس عند 82.52 دولار للبرميل

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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الجمعة، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أغسطس/آب عند 82.52 دولار للبرميل انخفاضا من 83.93 دولار لشهر يوليو/تموز، وفقا لـ"رويترز".

كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، قالت إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يوليو/ تموز عند 83.93 دولار للبرميل، انخفاضا من 89.14 دولار ليونيو/ حزيران.

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وتظل قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل/نيسان بفضل آمال في طلب قوي على الوقود خلال الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات.

بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي ارتفع 7% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، سنتين إلى 87.41 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، الذي زاد 9% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 83.97 دولار بزيادة تسعة سنتات عن تسوية يوم الأربعاء. وكانت السوق الأميركية مغلقة أمس الخميس بمناسبة عطلة يوم الاستقلال، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع النفط هذا الأسبوع بفضل توقعات بزيادة الطلب خلال الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الجمعة "تلقت معنويات السوق الدعم هذا الأسبوع من خلال مؤشرات على زيادة حركة النقل وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط".