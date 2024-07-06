اشتعال النيران في مستودعات نفط بعد هجمات بمسيرات جنوب روسيا

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قالت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، إن عدة مستودعات نفط اشتعلت فيها النيران بعد هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل.

وذكرت السلطات أن الحرائق نجمت عن حطام طائرات مسيرة أسقطت في منطقتي بافلوفسكي ولينينجرادسكي.

في سياق آخر، قال مسؤولون إن روسيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مما أسفر عن إصابة منشأة للطاقة في منطقة سومي شمال شرق البلاد.

وذكر سلاح الجو الأوكراني اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 24 من أصل 27 طائرة مسيرة روسية تم إطلاقها في الهجوم.

وأضاف أن الطائرات المسيرة جرى إسقاطها فوق 12 منطقة عبر البلاد.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية يوكرينرجو إن منشأة الطاقة في منطقة سومي تعرضت لأضرار مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المستهلكين الصناعيين في مدينة سومي. وأضافت أن فرق الإصلاح تباشر عملها من أجل استئناف الإمدادات.

وتكثف القوات الروسية استهدافها لقطاع الطاقة الأوكراني منذ مارس/آذار مما أضر بشدة بعمليات توليد الطاقة الحرارية والمائية وفرض انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي على مستوى البلاد.