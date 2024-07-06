شركات نفطية: ‬العاصفة بيريل لن يكون لها تأثير على إنتاج الخام الأميركي

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قالت شركات للطاقة، إنه من المتوقع أن يكون تأثير العاصفة بيريل محدودا على إنتاج النفط والغاز البحري في الولايات المتحدة، إلا أن الشركات أجلت عاملين من بعض المنشآت كإجراء احترازي.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إن قوة بيريل تراجعت عن مستوى الإعصار قبل أن تمر فوق شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية مع انخفاض سرعة الرياح القصوى إلى 113 كيلومترا في الساعة.

ويمثل الإنتاج البحري الأميركي في خليج المكسيك الذي يبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا 14% تقريبا من إجمالي إنتاج الخام الأميركي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومن شأن أي تأثير على الإمدادات رفع أسعار النفط الأميركي وغيره من النفوط التي تنتجها المنصات البحرية.

وقالت شركة النفط الأميركية شيفرون، وهي من بين أكبر المنتجين البحريين في الولايات المتحدة، إن الإنتاج من أصولها العاملة لا يزال عند مستوياته الطبيعية مضيفة أنها أجلت العاملين غير الأساسيين من بعض منشآتها في خليج المكسيك.

كما قالت مورفي أويل إنها لا تتوقع أي تأثير على العمليات ولم تقم بإجلاء أي من العاملين. وقالت شركة هيس أيضا إنها لا تتوقع أي تأثير على منشآتها في الخليج.