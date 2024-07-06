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شعار شركة روسنفت الروسية (أرشيفية من رويترز)
شعار شركة روسنفت الروسية
نفط روسيا

"روسنفت" الروسية توقع عقداً لتوريد النفط لشركة في الإمارات بقيمة 400 مليون دولار

العقد يبدأ من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "روسنفت" الروسية عن توقيع عقد لتصدير النفط إلى شركة "فول آند أويل دايناميكس" في الإمارات، وتبلغ قيمة الصفقة المبدئية 400 مليون دولار.

وذكرت الشركة أن مدة الصفقة تبدأ من 1 سبتمبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وتعد شركة "روسنفت" واحدة من أكبر عشر شركات لإنتاج النفط في روسيا، وتتجاوز احتياطيات الشركة 200 مليون طن من النفط وفقاً للتصنيف الدولي.

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