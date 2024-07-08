أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر تبدأ التشغيل الجزئي
هذه العملية تأتي لتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بما يصل إلى 450 ميغاواط كمرحلة أولى
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجزائر بدأت يوم الخميس الماضي تشغيل المرحلة الأولى من "أكبر محطة لإنتاج الكهرباء" في البلاد بهدف زيادة الإنتاج بواقع 450 ميغاواط.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في بيان "قامت سونلجاز عبر شركتها الفرعية سونلجاز-إنتاج الكهرباء ابتداء من يوم الخميس 4 يوليو 2024 بالتشغيل الجزئي للمحطة الهجينة لإنتاج الكهرباء بمستغانم، وذلك من خلال دخول التوربينات الغازية الأولى حيز الخدمة".
وجاء في البيان "هذه العملية تأتي لتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بما يصل إلى 450 ميغاواط كمرحلة أولى".
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