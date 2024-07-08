العاصفة بيريل تهدد بإغلاق موانئ نفطية أميركية

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حذر خفر السواحل في الولايات المتحدة من إغلاق محتمل لموانئ تكساس، وبدأ في الحد من حركة السفن بسبب العاصفة "بيريل"، التي من المتوقع أن تكتسب القوة مجددا، وتتحول إلى إعصار قبل الوصول إلى اليابسة بحلول مساء اليوم عند Port Lavaca.

ومن شأن إغلاق الموانئ أن يوقف مؤقتا شحنات النفط الخام للمصافي، وشحنات الوقود التي تنتجها كذلك.

يُذكر أن بعض منتجي النفط، بما في ذلك شل وشيفرون قاموا بإجلاء العاملين من منصات الإنتاج البحرية في خليج المكسيك استعدادا للعاصفة.

وأعلنت شركة "Citgo Petroleum" عن خطط للحفاظ على تشغيل مصفاة "Corpus Christi" عند أقل إنتاج ممكن، بينما تتقدم العاصفة شمال الساحل.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، يشكل إنتاج النفط من حقول بحرية في خليج المكسيك نحو 14% من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة، بكمية تبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا.