صحيفة: واشنطن توقف خطة عرقلة ناقلات النفط القديمة خشية تأثيرها على الأسعار

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن واشنطن توقفت عن خطوتها بشأن ناقلات النفط القديمة المرتبطة بروسيا، خشية تأثيرها على أسعار النفط.

وبحسب الصحيفة، فقد اقترحت وزارة الخزانة الأميركة إجراءات جديدة بشأن أسطول ناقلات النفط القديمة الروسية، مشيرة إلى أن واشنطن كانت وضعت خطة من شأنها عرقلة أسطول ناقلات النفط القديمة لمعاقبة روسيا.

أميركا توسع عقوباتها على روسيا مستهدفة مشاريع الغاز الطبيعي المسال والرقائق

يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت اليوم الاثنين، بعد صعودها لأربعة أسابيع، إذ أدى احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين قام المستثمرون بتقييم احتمال تعطل إمدادات الطاقة الأميركية بسبب العاصفة المدارية بيريل.

وبحلول الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1% إلى 86.42 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.3% إلى 82.88 دولار للبرميل.

كانت الإدارة الأميركية أعلنت مؤخراً أنها على توسيع نطاق استخدام العقوبات الثانوية على روسيا بهدف الحد من بيع رقائق أشباه الموصلات والسلع الأخرى إلى روسيا، واستهداف بائعي الطرف الثالث في الصين وأماكن أخرى، حيث تتطلع إلى خنق آلة الحرب التي يقودها فلاديمير بوتين بشكل أكبر في أوكرانيا.

وتشمل الإجراءات الجديدة جميع الشركات والأشخاص والكيانات الروسية التي تم فرض عقوبات عليها سابقاً، بما في ذلك بنوك سبيربنك وفي تي بي، مما يزيد من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية في بلدان ثالثة أو الشركات التي تمارس أعمالاً في الاقتصاد الروسي. وتشمل الإجراءات أيضاً عقوبات على مشاريع الغاز الطبيعي الروسية الجديدة