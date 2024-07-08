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حقل نفط (istock)
حقل نفط (istock)
أوبك بلس

قازاخستان تعد خطة للتعويض عن إنتاجها الزائد من النفط في النصف الأول من العام

تحالف "أوبك+" سيلغي تدريجيا تخفيضات الإنتاج على مدار عام بدءا من أكتوبر 2024

موسكو - رويترز
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قالت وزارة الطاقة في قازاخستان اليوم الاثنين إنها ستعوض عن إنتاجها الزائد من النفط الذي تجاوز في النصف الأول من هذا العام حصتها المتفق عليها ضمن تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها المعروف باسم "أوبك+" بحلول سبتمبر/أيلول 2025، مضيفة أنها أعدت خطة مفصلة للتعويض التدريجي.

وقازاخستان من بين ثماني دول في "أوبك+" تعهدت بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج. ولم تقدم أي بيانات حول مستويات الإنتاج.

وذكرت الوزارة في بيان "قازاخستان ستبذل قصارى جهدها للامتثال لالتزاماتها والتعويض عن زيادة الإنتاج وفقا لخطة تعويضات مقررة".

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ووفقا لمصدريْن وحسابات رويترز، رفعت قازاخستان إنتاج النفط ومكثفات الغاز في يونيو/حزيران 4% عن مايو/أيار على أساس يومي إلى 7.24 مليون طن، وهو ما يتجاوز حصتها ضمن "أوبك+".

وذكر تحالف "أوبك+" الشهر الماضي أنه سيلغي تدريجيا تخفيضات الإنتاج على مدار عام بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى سبتمبر/أيلول 2025.

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