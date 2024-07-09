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نفط وغاز

مصدر: الجزائر تطلق جولة لتراخيص النفط والغاز في الربع الرابع من 2024

شركات "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"إيني" و"سينوبك" وقعت بالفعل اتفاقات أولية مع الجزائر

الجزائر - رويترز
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قال مصدر بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) في الجزائر لرويترز، إن بلاده ستعقد الجولة المقبلة لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز في الربع الأخير من العام الحالي.

ووقعت شركات منها إكسون موبيل وشيفرون وإيني وسينوبك بالفعل اتفاقات أولية مع الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية.

كان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أعلن عن تخصيص 3.5 مليار دولار بين عامي 2024 و2028 لزيادة احتياطيات البلاد النفطية وزيادة الإنتاج الأولي عبر تكثيف جهود البحث والاستكشاف وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات.

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وفي مايو الماضي، توقعت بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز انخفاض إنتاج الجزائر من النفط والغاز قليلا في العام الجاري مقارنة مع المستويات المرتفعة التي سجلها في 2023 و2022 والتي تراجع إلى أسعار الطاقة المرتفعة وكذلك قوة الطلب من أوروبا.

وكشفت تقديرات لبي.إم.آي، أن إنتاج الجزائر من النفط سيبلغ 1.42 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.45 مليون برميل يوميا و1.48 مليون برميل يوميا في 2023 و2022 على الترتيب.

وعلى صعيد الغاز، من المتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد 103.3 مليار متر مكعب مقارنة مع 105.4 و100.5 مليار متر مكعب في 2023 و2022 على الترتيب.

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