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نفط

انخفاض أسهم "بي بي" البريطانية بعد تحذير من خسائر تصل لـ2 مليار دولار

سعر سهم الشركة انخفض بنسبة 3.6% إلى 458 بنسا

لندن - فرانس برس
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قالت شركة الطاقة البريطانية العملاقة بريتيش بتروليوم "بي بي"، إنها ستتلقى ضربة مالية تصل إلى ملياري دولار، بعد إعلانها مؤخرا أنها تخطط لتقليص تكرير النفط في ألمانيا.

وأضافت الشركة اليوم الثلاثاء، إن نتائج الربع الثاني المرتقبة نهاية شهر يوليو الحالي ستتضمن انخفاضًا في القيمة بعد احتساب الضرائب بنحو مليار الى ملياري دولار.

وأوضحت في تحديث حول نشاطاتها التجارية أن ذلك "يشمل رسوما متعلقة بالمراجعة المستمرة لمصفاة غيلسنكيرشن في ألمانيا والتي تم الإعلان عنها في مارس".

ونتيجة لذلك، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 3.6% إلى 458 بنسا في بداية التداول، ما جعلها أكبر الخاسرين في مؤشر سوق الأسهم البريطانية الرئيسية "FTSE 100" في لندن، والذي افتتح على انخفاض طفيف بشكل عام.

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