"ديفون إنرجي" الأميركية تستحوذ على "جرايسون مايل" مقابل 5 مليارات دولار

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وافقت شركة النفط الأميركية "ديفون إنرجي" على دفع 5 مليارات دولار مقابل الاستحواذ على وحدة "جرايسون مايل إنرجي" في منطقة حوض ويليستون.

وتتكون قيمة الصفقة من 3.25 مليار دولار نقدا و1.75 مليار دولار من الأسهم، مع خطط لإتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث.

وقالت "ديفون إنرجي" إن شراء الوحدة سيحقق زيادة مستدامة في الأرباح والتدفق النقدي الحر مع توزيعات أعلى للمساهمين بمرور الوقت.

كما تخطط الشركة لرفع حجم برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 5 مليارات دولار، بزيادة 67% حتى منتصف عام 2026.