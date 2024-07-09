مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نفط وغاز

"ديفون إنرجي" الأميركية تستحوذ على "جرايسون مايل" مقابل 5 مليارات دولار

قيمة الصفقة تتكون من 3.25 مليار دولار نقدا و1.75 مليار دولار من الأسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وافقت شركة النفط الأميركية "ديفون إنرجي" على دفع 5 مليارات دولار مقابل الاستحواذ على وحدة "جرايسون مايل إنرجي" في منطقة حوض ويليستون.

وتتكون قيمة الصفقة من 3.25 مليار دولار نقدا و1.75 مليار دولار من الأسهم، مع خطط لإتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث.

وقالت "ديفون إنرجي" إن شراء الوحدة سيحقق زيادة مستدامة في الأرباح والتدفق النقدي الحر مع توزيعات أعلى للمساهمين بمرور الوقت.

كما تخطط الشركة لرفع حجم برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 5 مليارات دولار، بزيادة 67% حتى منتصف عام 2026.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط