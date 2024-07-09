"روساتوم": روسيا والهند تناقشان بناء محطات طاقة نووية
أكدت أن المحطات عالية ومنخفضة الاستطاعة
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ناقشت روسيا والهند بناء 6 وحدات أخرى للطاقة النووية عالية الاستطاعة، في موقع جديد، بالإضافة إلى محطات طاقة نووية منخفضة الطاقة، وفقاً للمكتب الصحفي في مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم".
وقال المكتب الصحفي لروساتوم: "تجري مناقشة مجالات جديدة للتعاون، الحديث هنا، عن بناء 6 وحدات أخرى عالية الطاقة من التصميم الروسي، في موقع جديد، ومحطات طاقة نووية منخفضة الاستطاعة، بتصميم روسي، ومن الواضح أن التعاون في مسألة إغلاق دورة الوقود النووي يعتبر أمراً واعداً".
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