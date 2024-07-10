تقرير يظهر انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأميركية

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أظهرت مصادر في السوق نقلا عن تقرير لمعهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت نواتج التقطير.

وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم نشر هويتها، إن أرقام المعهد أظهرت انخفاض مخزونات الخام 1.923 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/تموز، بحسب "رويترز".

وتراجعت مخزونات البنزين 2.954 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 2.342 مليون برميل.

انتعشت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من الانخفاض، بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار الطلب ومع تحسن التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا إلى 81.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.1% في الجلسة السابقة، بحسب "رويترز".