"البترول" المصرية: 134 مليون برميل احتياطي "بتروجلف" و"أوسوكو" بالصحراء الشرقية

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الاحتياطات البترولية لشركتي الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) وشقير البحرية للزيت (أوسوكو) يصل إلى حوالي 134 مليون برميل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن ذلك جاء خلال جولة تفقدية لوزيرها المهندس كريم بدوي بحقول الصحراء الشرقية تم خلالها عرض الخطط الإنتاجية والتنموية التي تنفذها الشركات الخمس بترول خليج السويس (جابكو) وبترول بلاعيم (بتروبل) وبتروجلف مصر والسويس للزيت (سوكو) وشقير البحرية للزيت (أوسوكو).

واكد رئيس شركة (بتروجلف) المهندس عبدالوهاب المغاوري انه من خلال الأنشطة الاستكشافية والتنموية استطاعت الشركة أن تضيف لاحتياطاتها من الزيت 13.2 مليون برميل ليصل إجمالي الاحتياطي المتبقي 85 مليون برميل.

وأشار الى دور اكتشاف حقل شمال (جيسوم )الشمالي كنقطة تحول في تاريخها وما واجهها من تحديات كبناء منصة بحرية في زمن قياسي وحفر العديد من الآبار الموجهة العميقة بزوايا شديدة الانحراف مما قفز بالإنتاج ليتجاوز 20 ألف برميل زيت يوميا بعد أن كان حوالي 4 آلاف برميل زيت يوميا.

ومن جانبه قال رئيس شركة (أوسوكو) المهندس وليد الأعصر إن الشركة لديها احتياطيا حوالي 49 مليون برميل مكافئ في مناطق إنتاجها الست التي بدأت العمل بها منذ عام 1980 وإن لديها خطة لحفر 4 آبار استكشافية تعمل من خلالها على زيادة الاحتياطي والإنتاج.

وأشار إلى أن متوسط إنتاجها الحالي يبلغ 5700 برميل يوميا يتم العمل على زيادتها خلال العام المالي الحالي عن طريق حفر حوالي 9 آبار ما بين استكشافية وتنموية وإصلاح.

كما عرض خطة إنتاجية متوقعة للوصول بالإنتاج إلى 8500 برميل يوميا بنهاية العام المالي (2026 / 2027).

وبدوره استعرض رئيس شركة (جابكو) المهندس صلاح عبدالكريم ما حققته الشركة في مجال السلامة وزيادة الإنتاج وسلامة الأصول.

وأشار إلى حفر 5 آبار جديدة في منطقة كشف شمال صفا وخطتها في استبدال ضواغط الغاز المخصصة للرفع الصناعي للزيت باستثمارات حوالي 80 مليون دولار وتحقيقها طفرة كبيرة فيما يخص سلامة الأصول من خلال استبدال خطوط الإنتاج القديمة باستثمارات حوالي 110 مليون دولار.