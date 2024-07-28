مصر: اتفاقات لزيادة إنتاج النفط والغاز عبر ضخ استثمارات بـ340 مليون دولار

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وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة شل مصر اتفاقية بين هيئة البترول المصرية و"شل" و"بتروناس" الماليزية لضخ استثمارات إضافية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة لتنفيذ المرحلة العاشرة لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الغاز الطبيعى.

وتم استعراض خطط مشروعي المرحلة العاشرة والحادية عشرة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وأهمية دفع العمل بالمشروعين خاصة بعد توقيع اتفاق اليوم لضخ استثمارات جديدة في مشروع المرحلة العاشرة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون قطاع البترول و"شل" لحث سبل الإسراع ببدء العمل في تنمية كشفى غرب مينا وخوفو للغاز الطبيعى اللتين حققتهما الشركة في البحر المتوسط.

ويبلغ إجمالي استثمارات هذه الاتفاقيات 222 مليون دولار، والتزام بحفر 3 آبار لإنتاج الغاز الطبيعي وإنشاء التسهيلات البحرية لوضع تلك الآبار على خريطة الإنتاج.

ويجري العمل حالياً على حفر الآبار الثلاث لوضعها على خريطة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 150و200 مليون قدم مكعبة قبل نهاية العام الحالي.

كما تم توقيع اتفاق مع شركة كايرون إنرجى يقضي بالتزام منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس بين الهيئة وشركتي كايرون وكوفبيك لضخ استثمارات جديدة لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الانتاج والتوسع في رقعة البحث والاستكشاف، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار، والتزام بحفر 9 آبار منها 3 آبار استكشافية لزيادة أعمال الاستكشاف والتي ستساهم في زيادة الإنتاج من نحو 21 ألف برميل خام يومياً إلى 26 ألف برميل خام يومياً.