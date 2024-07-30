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آبار نفط (iStock)
آبار نفط (iStock)
أسعار النفط

أسعار النفط تعمق خسائرها بفعل مخاوف الطلب الصيني وانحسار توترات الشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط 2% في الجلسة السابقة

بكين – رويترز
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انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلة الخسائر من الجلسة السابقة، على خلفية المخاوف بشأن الطلب الصيني وانحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار بما يعادل 1.33% إلى 78.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:56 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.04 دولار أو 1.37% إلى 74.77 دولار للبرميل.

أحدثت موجة من التطورات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين هزة بالأسواق في الآونة الأخيرة. وترجح نتائج استطلاع أجرته "رويترز" نشرت يوم الاثنين أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الثالث في يوليو/تموز.

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ويوم الاثنين أيضا، خفض سيتي توقعات نمو الصين إلى 4.8% من 5% بعد أن جاء نموها دون تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي ازداد تباطؤا في يوليو/تموز.

وانخفضت أسعار النفط 2% في الجلسة السابقة بعد أن أشارت إسرائيل إلى أن ردها على هجوم صاروخي شنه حزب الله على هضبة الجولان المحتلة يوم السبت سيكون محسوبا لتجنب الانجرار إلى حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

ودعمت ذلك جهود دبلوماسية أميركية، والتي نشرت عنها رويترز يوم الاثنين، تهدف إلى تقييد رد إسرائيل ومنعها من ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو أي بنى تحتية مدنية رئيسية ردا على ذلك.

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