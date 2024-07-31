أسعار النفط تقفز بأكثر من 2.4% بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران

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صعدت العقود الآجلة للنفط بنحو دولارين اليوم الأربعاء من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إيران مما تسبب في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار للبرميل بما يعادل 2.5% إلى 80.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:31 بتوقيت غرينتش قبل انتهاء حلول أجلها اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر/شرين الأول الأكثر نشاطا 80.21 دولار بارتفاع 2.14 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار للبرميل أو 3% إلى 76.96 دولار للبرميل.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4% أمس الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أثناء تواجده في إيران.

وجاء ذلك بعد يوم من زعم الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت أمس الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت.

وعلى صعيد منفصل، نفذت الولايات المتحدة ضربة في العراق دفاعا عن النفس أمس الثلاثاء مع تصاعد التوتر بالمنطقة.

غير أن برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتسجيل خسارة شهرية في يوليو/تموز هي الأكبر لهما منذ 2023.

ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.