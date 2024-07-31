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نفط وغاز

تنفيذ 18 صفقة بإنتاج النفط والغاز في أميركا بقيمة 30 مليار دولار

خلال الربع الثاني

دبي - العربية.نت
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استمر الزخم على نشاط صفقات النفط والغاز في الولايات المتحدة في الربع الثاني من 2024، بما في ذلك صفقات الدمج والاستحواذ ، لتتجاوزت قيمتها 30 مليار دولار، وفقا للبيانات التي أصدرتها شركة "Enverus" للأبحاث.

وقال رئيس أبحاث الاندماج والاستحواذ في "Enverus" إنه تم تنفيذ 18 صفقة في إنتاج النفط والغاز في الربع الثاني، بزيادة عن 25 صفقة في نفس الربع من العام الماضي.

وتبقى الاندماجات الكبيرة، مثل عرض "ConocoPhillips" البالغ 22.5 مليار دولار للاستحواذ على "Marathon Oil" قائمة حتى في الوقت الذي يدعو في المشرعون الأميركيون الجهات التنظيمية إلى تخفيف الموافقات على عمليات الاندماج.

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