مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سوناطراك
سوناطراك
اقتصاد الجزائر

"سوناطراك" الجزائرية و"إيني" الإيطالية توقعان مذكرة تفاهم لمشروع ربط كهربي

إنشاء كابل بحري لتوفير الكهرباء للأسواق الإيطالية والأوروبية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت شركة سوناطراك الحكومية للنفط والغاز في الجزائر إنها وقعت هي وشركة سولنجاز مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية اليوم الأربعاء بشأن إجراء دراسات جدوى لمشروع ربط كهربي.

وذكرت الشركة أن المشروع يستهدف إنشاء كابل بحري لتوفير الكهرباء للأسواق الإيطالية والأوروبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الموساد الإسرائيلي يخترق "حصون" الحرس الثوري الإيراني الموساد الإسرائيلي يخترق "حصون" الحرس الثوري الإيراني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط