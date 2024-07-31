اقتصاد الجزائر
"سوناطراك" الجزائرية و"إيني" الإيطالية توقعان مذكرة تفاهم لمشروع ربط كهربي
إنشاء كابل بحري لتوفير الكهرباء للأسواق الإيطالية والأوروبية
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قالت شركة سوناطراك الحكومية للنفط والغاز في الجزائر إنها وقعت هي وشركة سولنجاز مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية اليوم الأربعاء بشأن إجراء دراسات جدوى لمشروع ربط كهربي.
وذكرت الشركة أن المشروع يستهدف إنشاء كابل بحري لتوفير الكهرباء للأسواق الإيطالية والأوروبية.
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