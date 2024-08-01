"أرامكو" و"سوناطراك" ترفعان سعر البيع الرسمي لمعظم منتجات غاز البترول المسال

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قال متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لمعظم منتجات غاز البترول المسال لشهر أغسطس/آب مقارنة بشهر يوليو/تموز بسبب زيادة الطلب.

وزادت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أغسطس/آب 10 دولارات إلى 590 دولارا للطن، بينما رفعت سعر البيع الرسمي للبيوتان خمسة دولارات ليصل إلى 570 دولارا للطن.

والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال.

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر أغسطس/آب بالنسبة للبروبان خمسة دولارات للطن إلى 555 دولارا، بينما أبقت على السعر الرسمي للبيوتان عند 500 دولار للطن.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.