بناء اقتصادات الشرق الأوسط الرقمية

أجرى صندوق النقد الدولي مؤخراً مراجعةً لتوقعاته بشأن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل التعافي الذي تشهده دول المنطقة من آثار الجائحة، وتم تسليط الضوء بشكل خاص على إسهام البنية التحتية الرقمية التي تعتمد على أحدث حلول تقنية المعلومات والاتصالات ومنتجاتها وخدماتها في تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وتشير البحوث التي أجرتها الجمعية الدولية للهاتف المحمول إلى أن الإيرادات التي سيحققها الاقتصاد العالمي من تحديث شبكات الجيل الخامس ستتجاوز 600 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يصب في مصلحة خطط التغلب على ما تبقى من آثار الجائحة؛ وعودة دورة حياة الأعمال والأفراد إلى طبيعتها بمساعدة التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المتطورة؛ حيث برزت أهمية البنية التحتية الرقمية في تغيير طريقة عملنا وتعلمنا وتعاوننا في أثناء تفشي الجائحة أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما في ظل تزايد حركة نقل البيانات على المستوى العالمي بتزايد الاعتماد على الإنترنت، ويتوقع أن تستمر الابتكارات التقنية في توفير مزيد من الحلول العصرية وإضفاء المزيد من القيم على أسلوب حياتنا.

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وتحرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر حكومات دول منطقة الشرق الأوسط، على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبفضل العقود التي وقعتها الحكومات على مدى عام 2020 المرتبطة بالتكنولوجيا، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في عام 2021 إلى المستويات التي كان عليها قبل تفشي الجائحة، وأن تحقق هذه الدول نمواً يتجاوز 209.5 مليار دولار.

لكن الفرص الغنية الجديدة التي توفرها الابتكارات التقنية تفرض بطبيعة الحال مزيداً من المنافسة التجارية التي لا تبقى دائماً ضمن سياق التكنولوجيا والعلم؛ فقد شهدنا على مدار الأعوام الماضية نقاشات وقرارات تتعلق بالتكنولوجيا اتخذ بعضها منحىً سياسياً. وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في مجال التكنولوجيا على وجه الخصوص، ولا سيما في إطار الخلافات التقنية التي تحمل ادعاءات خرق الأمن السيبراني؛ ما أدى إلى عرقلة الدورة الطبيعية للتجارة الحرة وسلسلة التوريد العالمية، وأفرزت أزمات تفاقمت بسرعة ككرة الثلج أهمها أزمة أشباه الموصلات التي أثرت في واقع الكثير من الصناعات ومستقبلها، وفي مقدمتها صناعة السيارات.

وعادة ما تلقي الخلافات بين أقطاب العالم الكبرى بظلالها على العالم العربي، ولا سيما أننا بتنا نعيش مراحل متقدمة من عصر العولمة، وتعدّ منطقة الشرق الأوسط سوقاً ونقطة التقاء حيوية للمنتجات وتبادل المعرفة ومتابعة فرص الإبداع على المستوى العالمي. وليس في مصلحة العالم العربي على الإطلاق أن تزداد الانقسامات بين كلا قطبي الابتكار التقني، الشرق والغرب؛ إذ تعتمد الخطط المستقبلية لدول المنطقة على العلاقات المتوازنة بين القوى الاقتصادية والتقنية العظمى.

وتبرز أهمية العلاقات المتوازنة في ظل التطور التقني المتسارع الذي تشهده الصين التي تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر دولة تملك براءات اختراع دولية، خاصة في تقنية المعلومات والاتصالات. ويجمع الكثيرون على أن الشرق بقيادة الصين قد سحب البساط مجدداً من تحت أقدام الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال قيادة التكنولوجيا؛ فها هي الصين تركز استراتيجيتها الوطنية للأعوام القليلة المقبلة على دعم البحث والتطوير.

كما وفرت قيادتها الكثير من التسهيلات الضريبية للإسهام في تنمية قطاع أشباه الموصلات بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً. وبرغم التحديات كافة التي تواجهها من الولايات المتحدة الامريكية، تركز الشركات الصينية العملاقة مثل هواوي التي بزغ نجمها عالمياً في تقنية الجيل الخامس مزيداً من الاستثمارات بمجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي، وحلول الحوسبة السحابية، محافظةً على موقعها بصفتها أكبر مؤسسة تملك براءات اختراع في العالم للعام الرابع على التوالي، وأحد أبرز المنفقين في مجال البحث والتطوير على مستوى العالم.

وفي الشرق الأوسط ينبغي أن نستغل الفرص التي توفرها هذه التطورات من خلال اتباع نهج منفتح يعمل على تعزيز الحوار البناء والتعاون والعمل المشترك وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف دول العالم. ولنكون منصفين بحق أنفسنا والتكنولوجيا، يجب أن تعمل دول العالم جميعها على تعزيز الابتكار واختبار المنصات التقنية وتقييمها في إطار منهج علمي ومعايير ومقاييس دولية، بعيداً عن التأثيرات الجيوسياسية التي تخللت شؤون التكنولوجيا.

وتعدّ الأطر التنظيمية وقوانين الأمن السيبراني من المحاور الأساسية لتعزيز التعاون الدولي خلال الحقبة الرقمية الحالية؛ إذ لا يعتمد ضمان الأمن السيبراني وحماية الخصوصية على بلد واحد أو شركة بمفردها. وبدلاً من الخضوع للتوجهات والإملاءات السياسية في هذا المجال، يجب على الحكومات، والمؤسسات التقنية، وموردي التكنولوجيا، والأطراف الفاعلة في القطاع التقني، أن يتعاونوا معاً وفق قواعد متفق عليها لحماية الاقتصاد الرقمي؛ وضمان الوصول العادل إلى الابتكارات المتطورة التي تخدم مستقبل أجيالنا القادمة، خصوصاً في مجالات حيوية كتطوير التعليم. ونظراً إلى موقع دولة الإمارات الإقليمي والدولي، يرى كثير من المتخصصين أنها مؤهلة لتكون مركزاً عالمياً للأمن السيبراني يخدم مختلف التوجهات المستقبلية للبحث العلمي والابتكار التقني.

ولا تؤدي القيود السياسية إلى الحد من الوصول إلى التقنيات الحديثة فحسب، بل تحد من قدرة دول الشرق الأوسط على بناء أنظمة البيئة التقنية المحلية لتقنية المعلومات والاتصالات التي تسهم في توفير فرص عمل الاقتصاد الرقمي. وتوقع "تقرير مستقبل الوظائف 2020" الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي أن يتزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة بشكل متواصل في ظل تزايد النقص في المهارات التقنية، إذ ستتغير المهارات المطلوبة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

واتبعت كثير من دول الشرق الأوسط خططاً لتنمية المهارات الرقمية بصفتها جزءاً من استراتيجيات التحول الوطني. كما أن التعاون المفتوح مع المجتمع الدولي على نشر المعرفة هو العامل الأساسي لتعزيز مبادرات التطور التكنولوجي، سواء من خلال إرسال مسبارٍ فضائي إلى المريخ، أو إعداد مليون مبرمج عربي، أو إطلاق أول جامعة للدراسات العليا تعتمد على الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.

ويعتمد التعليم بشكل كبير حالياً على القدرات التقنية. وأشار بحث أجرته منظمة اليونيسيف إلى أن نحو 40% من العائلات أعربت عن مخاوفها من آثار الجائحة على التعليم، إلا أن دولاً كثيرة ومنها الإمارات العربية المتحدة كانت قد خاضت تجربة تطوير نظم التعلم عن بعد، واعتمدت الكثير من برامج التعليم الإلكتروني قبل مدة طويلة من تفشي الجائحة. وأشاد الاتحاد الدولي للاتصالات بجهود دولة الإمارات لتوفير الخدمات الرقمية، وتحمّل تكاليفها، وتوفير الخدمات الرقمية؛ ما أتاح مواصلة التعلم من المنزل. لكن التعلم عن بعد ليس كل شيء؛ فالمطلوب من الابتكارات التقنية تطوير منظومة التعليم ومناهجه، ويجب على دول منطقة الشرق الأوسط بسط ذراعيها لشركات التكنولوجيا التي يمكنها الإسهام في ذلك، بغض الطرف عمّا إذا كانت آتية من الشرق أو الغرب.

إن الانفتاح والتعاون على نشر المعرفة وتحفيز الابتكار من أهم محاور الخطط التنموية التي نتطلع إلى تنفيذها في دولة الإمارات، سواء من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة تطوير الكوادر البشرية المحلية والعملية التعليمية وأعمال مختلف القطاعات والصناعات وخدمات سائر المؤسسات خلال المرحلة الحالية، أو تحقيق أهداف الخطط التنموية على مدى الأعوام الخمسين المقبلة.

ومن خلال اتباع نهج يركز على الإنسان تضع الحكومة في مقدمة أولوياتها إعداد الأجيال القادمة من خلال الاعتماد على الرؤى والخطط التي يضعها المواطنون الموهوبون لتعزيز الابتكارات الجديدة من أجل مواجهة التحديات المستقبلية والتغلب عليها. ومن خلال التعاون والابتكار المشترك في مجالات مثل البنية التحتية التقنية سنتمكن من اغتنام الفرص بكفاءة، واختزال الوقت، وتحقيق التقدم لمصلحة مستقبل البشرية جمعاء.