تساؤلات حول البنوك الرقمية

صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ( بنك إس تي سي )، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

فما هي البنوك الرقمية ؟

هي بنوك تقوم بتقديم الخدمات والعمليات المصرفية عن طريق الإنترنت بشكل إلكتروني( عن بعد ) ولا تتطلب الاجراءات مراجعة أي فرع ، حيث تعمل كالبنوك التجارية لكن عن طريق شبكة الإنترنت.

ما هو الهدف الأساسي من انشاء هذه البنوك ؟

الهدف الأساسي هو تسهيل العمليات البنكية والخدمات للعملاء بطريقة فعالة ومرنة وتسهل على العملاء إنهاء خدماتهم في أي وقت يرغبون فيه ، كما تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

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كيف ستعمل البنوك الرقمية في المملكة ؟

بعد استكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة ستقوم اس تي سي بضخ مبلغ 802 مليون ريال للاحتفاظ بنسبة 85% من رأس مال شركة stc pay وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال لتملّك ما نسبته 15% من رأس مال شركة stc pay، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال.

ماهي شركة المدفوعات الرقمية السعوديةstc pay ؟

شركة المدفوعات الرقمية السعوديةstc pay تأسست في أكتوبر من العام 2018، كمشروع للمدفوعات الرقمية “فنتك” كشركة تابعة ومملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%، وخلال وقت وجيز سجلت الشركة نفسها كأول شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) في المملكة، وتمتلك حالياً أكبر محفظة رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث وصل عدد مستخدميها لأكثر من 6مليون مستخدم، وهي تأتي أيضا لتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 للاضطلاع بدورها في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد ، وفي نوفمبر من العام الماضي وقعت اتفاقية stc pay مع ويسترون يونيون Western Unionلبيع حصة أقلية بنسبة مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار أمريكي ما يعادل تقييم 5 مليار ريال للشركة.

ما أهمية البنوك الرقمية ؟

مع التطور المتسارع للتقنية وما افرزته ازمة كورونا من تداعيات ابرزت الحاجة والأهمية القصوى لاستخدامات التقنية وما تتطلبه المرحلة القادمة من مرونة لتيسير الاعمال باتت اليوم البنوك الرقمية احد اهم القطاعات التي تتطلب المضي قدما في تعزيز دورها لتقديم منتجات وخدمات تنافسية وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية لتواكب كافة المتغيرات التي يشهدها العالم والتحول نحو الفرص الجديدة التي تعتمد على التقنية في كافة الاعمال التي يشهدها السوق العالمي.

ما هي مزايا البنوك الرقمية؟

تكمن مزايا البنوك الرقمية في انها تساعد على ادارة الوقت وتقليص الجهد الذي يمكن أن يستغرقه العميل بمراجعة البنوك التجارية مما يخفف العبء على العملاء كما ان الاحلال التقني بدلاً عن الموارد البشرية يساهم في تقليل الأخطاء ورفع العوائد والارباح إضافة الى سهولة ومرونة التعاملات البنكية وعلى مدار الساعة كما تعتبر البنوك الرقمية صديقة للبيئة حيث تساعد في تقليل الازدحام المروري وتوفير المباني والمعدات المكتبية.

كيف ستعمل البنوك الرقمية؟

البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتي ستوفر تأكيدات عالية المستوى على الجوانب التقنية والأمن السيبراني، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية والأمان البنكي والرقابة الفعالة .

متى بدأت فكرة البنوك الرقمية ؟

أول ظهور للبنوك الرقمية كان في العام 2015، من خلال بنك مونزو Monzo البريطاني و«اتوم بنك» ومقرهما المملكة المتحدة حيث تعد من أوائل البنوك الرقمية في العالم ، ويملك بنك مونزو أكثر من مليون عميل ، ويخطط حالبا للتوسع وإطلاق منتجاته في الولايات المتحدة قريباً وبقية دول العالم . وتعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة تساهم في نمو سوق الخدمات المصرفية الرقمية .

ما هو الدور التنافسي للبنوك الرقمية مع البنوك التجارية ؟

ستركز البنوك الرقمية في المملكة على المدى القصير والمتوسط وبشكل أساسي على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتأسيس لقاعدة رأسمالية قوية تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وخلق مكتسبات جديدة تواكب أحدث التقنيات مما يؤدي إلى تحفيز النمو للاقتصاد السعودي واستدامته كما ستعمل على خلق فرص الابتكار من خلال نماذج اعمال متطورة من شأنها خلق مجال رحب للتنافسية بين كافة مكونات القطاع المالي السعودي مما يخلق تنوعاً في الخدمات المالية تسهم في رضا العميل .

تقدم البنوك الرقمية خدماتها المصرفية من الهاتف الذكي للعميل دون أي حاجة إلى أوراق أو الذهاب إلى أي مكتب أو فرع، وذلك من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية الموجودة في السحابة الافتراضية في جميع مجالات السلسلة المالية ، ومن المتوقع ان تركز البنوك الرقمية خلال مرحلة التأسيس على نشر الثقافة البنكية الرقمية وتكريس الوعي حول الممارسات المالية الرقمية ، علاوةً على تطوير مفهوم إدارة القيمة واستراتيجيات البيانات. علماً ان بقية البنوك التجارية قد قطعت شوطا متقدما في تقديم معظم خدماتها البنكية عن بعد .

مجمل القول : نحمد الله سبحانه وتعالى ان هيأ لهذ البلاد الغالية قيادة حكيمة تعمل كل ما في وسعها من اجل الارتقاء ومواكبة المتغيرات العالمية وفي كل يوم نشهد حراكا فاعلا في مختلف المجالات وخاصة ذلك الذي يلامس احتياجات المواطن ورفاهية وفق اعلى متطلبات الجودة وكلي ثقة اننا نمضي قدما نحو المزيد من الرفاهية والإنجازات التي تُترجم الى واقع الاقتصادي متنوع ومستدام في مختلف المجالات.

*نقلاً عن صحيفة "مال"