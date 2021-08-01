السعودية.. 8.5 مليار ريال عوائد من استراتيجية النقل

تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في السعودية -التي أطلقها ولي العهد رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية- إلى تطوير قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية بشكل عام، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فعلى صعيد قطاع الطرق تهدف الاستراتيجية لتحسين مستوى السلامة على الطرق، ورفع مستوى الجودة عليها، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في وصول المملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، كما تهدف لتقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق للحد الأدنى، مما يسهم في تسريع حركة التنمية من خلال تنفيذ مشاريع الطرق التي تعدّ أحد أهم عناصر التنمية والتطور، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستند بشكل رئيس إلى صعيد قطاع الطرق، حيث تعدّ المملكة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي 2019.

كما تعدّ المملكة الأولى عربياً في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية، وهي إحدى أدوات السلامة التي تستخدمها الوزارة لرفع مستوى السلامة على الطرق، حيث أسهمت مع باقي أعمال وأدوات السلامة التي تستخدمها الوزارة في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30%، مما أسهم بتحقيق عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليار ريال.