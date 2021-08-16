تسعة ملايين تطبيق على جوالك!

قنوات فضائية حكومية وخاصة مع كل بث لها تروج للتطبيق الخاص بها، آخر قناة شاهدتها تلفزيون الكويت، رغم ضعف المحتوى للتلفزيون الأشهر خليجياً وتأخره الكبير بمجاراة قنوات حكومية وخاصة منطقة الخليج، إلا أن مسايرة المستقبل بوجود تطبيق لجميع القنوات التلفزيونية الكويتية الحكومية لفت انتباهي كثيرا، خصوصا مع الوضع الحالي الذي نشهده مع تطبيق "شاهد" التابع لمجموعة "MBC" والذي نجح كثيرا في الفترة الماضية مع حصرية بعض المسلسلات الرمضانية، وكذلك حفلات السعودية الغنائية وأخيرا وهي اللحظات الأهم نقل الدوري السعودي والبطولات الآسيوية، والكل يعرف مدى أهمية هذا الأمر من حيث المنظور الإعلامي والإعلاني والمادي بالوقت نفسه.

تطبيق في جهاز جوالك، يجعل العالم بين يديك بالفعل، العالم أصبح تطبيقا، في زمن وحسب آخر إحصائية لموقع فوربس وصل العدد الإجمالي لتطبيقات الأجهزة المحمولة عالميا أكثر من 9 ملايين تطبيق، والمفاجأة أن نسبة 40 % من هذه التطبيقات صينية وتتفوق على متاجر Google Play و App Store.

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مسلسل واحد قد يغير خارطة عدد المتابعين للتطبيق ويرفع أسهمه، على سبيل المثال، مسلسل الخيال العلمي "أشياء غريبة" الذي شاهده 64 مليون مشترك خلال أول أربعة أسابيع فقط من عرضه، كان الأعلى مشاهدة بين البرامج التي أنتجتها نتفليكس، حسب وكالة بلومبرغ، حيث زاد عدد المشتركين لمتابعة هذا المسلسل "6.77" ملايين مشترك، وهو رقم كبير جدا ومذهل.

وبالمقابل تفاجأت وحسب آخر إحصائية لأكبر ثماني قنوات على تطبيق يوتيوب أن ثلاثة تطبيقات من هذه القنوات خاصة بمحتوى الأطفال، بل إن قناة Cocomelon الخاص بالأطفال احتلت المركز الثالث بعدد مشتركين تجاوز "105" ملايين مشترك، بعد قناة موسيقى بوليوود الهنديةT-Series ، 72 مليون متابع، والقناة الكوميدية "PewDiePie" بنحو "109" ملايين مشترك، ولكن وحسب دراسة هذه الظاهرة، كان لفيروس كورونا الفضل بذلك، لأن الأطفال أصبحوا ببيوتهم بالصباح والمساء وانشغلوا بمتابعة هذه القناة وغيرها من قنوات الأطفال.

نعم المستقبل إعلاميا للتطبيقات، ولكن المحتوى هو الأهم، قد يكون المستقبل بالوقت الحالي لتطبيق شاهد، إذا لم تتغير الأمور الخاصة بالاشتراك المادي المدفوع.

* نقلا عن جريدة "الرياض".