تعزيز الرؤية الرقمية !

كان لافتا حجم الاكتتاب في سهم Solution Stc حيث تجاوزت تغطية الاكتتاب نسبة ١٣٠٠٠٪، وأعاد الطرح للذاكرة نجاح اكتتاب خصخصة الاتصالات السعودية عام ١٩٩٨ !



والأكيد أن الإدراج الناجح يأتي متماشيا مع توجهات المملكة نحو الاستثمار المؤسسي والخصخصة وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، حيث يمثل تخصيص أسهم هذه الشركة تعزيز الثقة بقطاع الاتصالات ونجاح رهان الاستثمار فيها الذي بدأ باستحواذ بقيمة ١٠٠ مليون ليتحول اليوم إلى شركة قيمتها تتجاوز ١٨ مليار ريال !

الإقبال الكبير من المؤسسات المحلية والعالمية والأفراد يعكس الثقة بالقطاع والفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها، ويبرز إستراتيجية النمو التي تتبعها هذه الشركة العملاقة التي تمثل أحد أبرز نماذج الخصخصة في السعودية !



ونمو قطاع الاتصالات في مسارات غير تقليدية يمكنه من لعب دور محوري في التحول الرقمي الذي تستند إليه الرؤية لتمكين القطاعين العام والخاص من تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع !



اللافت أن شريحة المكتتبين الأفراد فاقت النسبة المستهدفة بـ ٢٣٦٥٪ بمشاركة ١.٠٤٢.٠٩٠ فردا، وتسجيل طلبات بقيمة ٨.٦ مليار ريال، بينما حقق اكتتاب المؤسسات نسبة تغطية بقيمة ٤٧١ مليار ريال !



وبرأيي أن القيمة هنا ليس بأثرها على المكتتبين والمساهمين بقدر الأثر المضاف كنشاط للحلول والخدمات الرقمية وتقنيات المعلومات التي يحتاجها السوق السعودي، ودعم سلاسل القيمة الكاملة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات !



باختصار.. الرؤية الطموحة تحلق بأجنحة قوية نحو المستقبل، وحلول للتحديات الرقمية !

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* نقلاً عن صحيفة "عكاظ".