نيوكاسل .. ويوم السعد

مدينة نيوكاسل بتاريخها العريق وعدد سكانها الذي يتجاوز 820 الف نسمة، بزيادة سنوية في عدد السكان تبلغ 0.05% في اخر عشر سنوات، ومعدل اعمار السكان 37 سنة مما يعني انها مدينة شابه، يمثل 81% منهم من اصول بريطانية و 19% من جنسيات واعراق مختلفة. مدينة نيوكاسل ساحلية في شمال شرق بريطانيا وقريبة من اسكتلندا وباقي الدول غرب قارة اوروبا. تشتهر بميناء المدينة ومطار دولي بحركة مسافرين 5 مليون مسافر سنويا.

بعبارة (اسعد يوم في حياتنا)، شاهدنا الفرحة العامرة والاحتفالات لسكان مدينة نيوكاسل الذين جميعهم يعشقون نادي المدينة الوحيد، فالفرحة كانت بين الاطفال والكبار مع أمل بأن الصفقة التي استحوذ بموجبها صندوق الاستثمارات العامة وحلفاؤه على النادي، سوف تعيد النادي لأمجاده السابقة وأمل بحراك وتنمية اقتصادية كبيرة للمدينة.

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الجمهور العاشق لمدينته وناديه كان يؤمن بالاستثمار السعودي وانه الحلم الذي سينقذ النادي ويجذب الامل لهذه المدينة، فكان الجمهور وقود ضاغط نحو تحقيق الصفقة رغم انسحاب التحالف السعودي العام الماضي بعد تأخر رابطة المحترفين الانجليزية في قرارها. جمهور نيوكاسل تحرك لأكثر من مره من شمال بريطانيا الى وسط العاصمة لندن ومن امام البرلمان البريطاني طالب بالموافقة على المستثمر السعودي.

هذه الثقة والحب الذي تكون خلال السنة الماضية جعل فرحة الجماهير هسترية وحلم ليس له حدود لناديهم خاصة انهم يشاهدوا الانجازات المتواصلة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030.

ويحسب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وحلفائه الاستمرار في العمل نحو الاستحواذ على نادي نيوكاسل العريق وتجاوز كل العقبات بالصبر والحكمة والاستحواذ على نادي كبير كان حتى نهاية 2020 ضمن افضل 20 علامة تجارية لنادي رياضي عالميا (نيوكاسل الان في المركز 22 لعام 2021).

تلعب الاستثمارات الرياضة جزء هام في القوى الناعمة للدول من خلال الدبلوماسية الرياضية وتعمل على تعزيز ونشر الصورة الذهنية وهي أحد اهم الروافد الاقتصادية للدول والمدن نحو تنمية مستدامة.

السوق العالمي الذي يقرب بين الشعوب هي الرياضية، والأزياء والموسيقى والسياحة والترفية وجميعها تتناغم وتترابط ببعض بل اصبحت الاقتصادات متداخلة والرياضة تلعب جزء هام في التعليم والصحة وعلم البيانات والاتصال وصناعة القدوة، وحفظ السلام للمجتمعات، وتسويق الدول والمدن وتعزيز العلامة الوطنية للدول. لا يمكننا أن نتجاهل الواقع.

الدوري الإنجليزي يعتبر اعرق الدوريات العالمية واقدمها والاعلى قيمة تجارية، تبث مبارياته لأكثر من 188 دولة وهو الدوري الأكثر مشاهدة عالميا وتمثل 9 أندية انجليزية من ضمن افضل 20 علاكة تجارية للأندية الرياضية عالميا، ويجذب 800 ألف الى مليون سائح رياضي بغرض مشاهدة المباريات في الملاعب الرياضية، حيث ينفق السائح الرياضي ما يعادل 80$ الى 100$ يوميا.

بالنظر للاستثمار في نادي رياضي، يعني ان فريق الاستثمار لابد يكون لديه فريق فني ينظر في الاحتياحات الفنية الكروية ليعيد للنادي أمجاده ويستفيد من المرافق الحالية التي تحتاج تطوير بسبب اهمال المالك في التطوير. النادي يحتاج لرفع مقومات السعة الاستيعابية للملعب من 51 الف مقعد الى 72 ألف حسب الطلب العالي للحصول على تذاكر المباريات مع تطوير كبير لمرافق ملاعب التدريب والمعسكرات واكاديمية النادي والكادر البشري ضمن النادي. لكن، للاستثمار الرياضي جوانب وابعاد اعمق من كرة القددم نفسها.

يمكن لمتخذي القرار والادارة القادمة لنادي نيوكاسل أن تعمل على خطة تجعل النادي يلعب ادوار متنوعة في التأثير الإيجابي وتلامس احتياج الإنسان نحو إحداث الأثر الاقتصادي التنموي المستدام وتحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تبنتها دول العالم ومنها السعودية. من خلال الرياضة والحراك السياحي الرياضي سوف يسرع وتيرة تنمية المدينة مع زيادة الوعي نحو القضاء على الفقر وتعزيز الصحة والتعليم وايجاد الفرص الوظيفية لخفض البطالة التي ستسهم في تخفيض نسبة الجرائم في المدينة (حاليا 104 جريمة لكل 1000 شخص).

نيوكاسل المدينة بها جامعتين بتخصصات متنوعة وحيوية مثل الطاقة المتجددة والزيت (البترول) والطب والهندسة والادارة والزراعة والقانون والتقنية والحاسب الالي وغيرعا من التخصصات ومراكز الابحاث ويدرس في الجامعتين 13 الف طالب اجنبي من 130 دولة وتعتبر المدينة مركز HUB اقتصادي خاصة للتقنيات ورواد الاعمال.

الاستثمار السعودي الرياضي سيساهم في جذب الشراكات مع هذه المراكز لتعزيز الابحاث والابتكارات التي تخدم ايضا الاقاليم والجامعات السعودية وتساهم في الاقتصاد المناطقي وايضا في تعاون الدولتين في قضايا المناخ وتقليل الانبعاث الغازي السلبي وتلوث المحيطات والبحار والطاقة البديلة وتعزيز الابتكارات وجميعها من ضمن 17 هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل البريطاني ايضا يعبر عن قوه اقتصادية ومفتاح للقوي الناعمة والدبلوماسية الرياضية خاصة ان الأندية العالمية لها أدوار وتأثير مجتمعي كبير، ووجود اسم السعودية كدولة تاريخية غنية عريقة لها نجاحاتها وثقلها السياسي والعلاقة الوطيدة التاريخية مع المملكة المتحدة يعطي مؤشرات قوي للنجاح.

العمل على وجود راعي يحمل اسم السعودية وشركاتها العالمية على قمصان النادي سوف يزيد من انتشار اسم “السعودية” بين المشجعين حول العالم والجيل الشاب والأطفال. يضاف لذلك إيجاد راعي لملعب كرة القدم يحمل اسم السعودية مع تطوير الملاعب وملاعب الاكاديميات والتدريبات لتكون ملاعب ذكية وصديقة للبيئة يجعل ملعب “السعودية” ايقونة في مدينة نيوكاسل واسم يتردد في البث التلفزيوني حول العالم.

الأندية الإنجليزية لها أدوار وتأثير في المسؤولية الاجتماعية من بناء ملاعب الأحياء وتوزيع الأدوات الرياضية على المدارس المحلية وتعاون مع أكاديميات النادي واكتشاف المواهب الرياضية وبالتالي إيجاد مبادرات إبداعية بين نادي نيوكاسل مع المجتمع والمدراس وتعزيز التعاون مع جامعة نيوكاسل في تطوير مبادرات بحثية تهم المنظومة الرياضية المحلية والعالمية وتعزز الاقتصاد المحلي لمدينة نيوكاسل سوف يكون له أثر معنوي في تعزيز العلامة الوطنية السعودية.

الدوري الإنجليزي يبث لأكثر من 188 دولة ويشارك بالدوري 517 لاعب منهم 330 لاعب اجنبي، ووجود وسائل تواصل اجتماعي تفاعلية بعدة لغات تخاطب جماهير ومحبي الدوري الإنجليزي حول العالم مع توسع نادي نيوكاسل في عمل المعسكرات الصيفية في شرق آسيا والشرق الاوسط وهي الدول الأكثر إقبالا بقوة شرائية كبرى لعضويات ومنتجات الأندية العالمية يساعد في بناء قاعدة جماهيرية وباستخدام استراتيجية Pull Push Derive Strategy تستطيع المملكة العربية السعودية جذبهم كقوة سياحية لمدينة نيوكاسل ومنها الى زيارة المملكة العربية السعودية.

اخيرا، تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي ودخوله الاستثمار في الاقتصاد الرياضي القوي عالميا يعزز الصورة الذهنية للعلامة الوطنية السعودية ويساعد في جذب أكبر للاستثمار الأجنبي والمحلي والرعايات على مستوى الدولة وعلى مستوى إمارات المناطق بوجود سمعة وعلامة تجارية اقوى للدول. يضاف لذلك، تصدير وبيع للمنتجات بصورة أكبر وبسعر أعلى بوجود سمعة وعلامة تجارية أقوى للدول.

ينظر لتاريخ الدول وعاداتها وتقاليدها وحضارتها وثقافتها بصور جيدة ورغبة في زيارتها ومعرفة المزيد عنها بوجود سمعة وعلامة تجارية أقوى للدول والاستثمار في اقوى دوري رياضي يساهم في تحقيق ذلك مع زيادة الاعداد المتوقعة للسائح الأجنبي الذي بوجود صورة ذهنية اقوى واكثر انتشار لاسم السعودية يجعله على استعداد لدفع سعر أعلى لزيارة وشراء منتجات سعودية.

*نقلاً عن صحيفة "مال"