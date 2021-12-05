نجم المؤسسين الآفل

بعدما انسحب دونالد وين من شركة آبل، استمر جوبز ووازنياك في مسيرتهما التي ساقتهما إلى مايك ماركولا الذي دخل شريكاً ورفع رأس المال وساعد في تسويق آبل. لم يكن لخروج دونالد وين مبكراً دلالة تستحق الذكر في تاريخ الشركة الناشئة، إنما لخروجه دلالة خاصة على ضعف الإنسان أمام التجارب السابقة، الفاشلة منها خاصة. إنما سلسلة الخروج من الشركة لم تتوقف، فبعد خروج دونالد خرج بعد ذلك بفترة وازنياك ثم جوبز.

لم يشفع لجوبز أو وازنياك أنهما أسسا الشركة، حيث لم يملكا نصيباً منها يسمح لهما بإدارتها. عكس جوبز، لم يكن وازنياك مهتماً في الإدارة، إنما كان مهتماً بمواصلة عمله الهندسي بهدوء، لذلك عندما ترك الشركة خرج بإرادته دون إثارة. أما جوبز، فخروجه من آبل قصة أخرى.

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لعل آبل هي الوحيدة من الشركات الكبرى التي خرج مؤسسوها منها مبكراً. أمازون، غوغل، مايكروسوفت، كلها شركات استمر مؤسسوها مدة طويلة في مقعد القيادة. إنما قصة مؤسسي آبل مثال للطريق الشائكة التي يسلكها المبتكرون منذ الأيام الأولى حتى ينجح الابتكار أو يفشل. الفريد في قصة آبل أن الشركة نجحت في خطواتها الأولى بوجود مؤسسيها ثم كادت أن تفشل بخروجهم. فقد كانت عودة جوبز إلى آبل بمثابة الولادة الجديدة للشركة.

ليست آبل الوحيدة التي لم يساهم مؤسسوها في القيادة. ففي مثال شركة ياهو، ظلت الشركة في صعود حتى عجزت عن منافسة غوغل. وطيلة تلك الفترة لم يكن للمؤسسين دور تنفيذي إلا في فترة قصيرة. إنما على العكس من آبل، اُتهم جيري يانق أحد مؤسسي ياهو، بإساءة التصرف عندما فشل في إتمام صفقة الاستحواذ التي قدمتها مايكروسوفت عندما كان رئيساً تنفيذياً للشركة. ولم تطل مدة توليه القيادة التنفيذية حتى استبدل برئيس جديد ثم خرج من الشركة بعد ذلك وهي في انحدار.

كان صعود شركة ياهو ونزولها مثالاً للابتكار المدمر الذي تحدثت عنه في مقالة سابقة. فقد تسبب صعود غوغل بابتكارها لمنهج بحث جديد إلى سحب البساط من تحت شركات البحث كلها وعلى رأسها ياهو. وعلى المنوال نفسه، ساهم صعود تطبيقات مايكروسوفت ومنهجها المفتوح في الاستحواذ على السوق وانحدار مبيعات آبل حتى أوشكت على الإفلاس.

للابتكار صورة أخَّاذة لأننا ننظر إليه من زاوية الإعجاب بمنجزاته، إنما الخوض في غمار الابتكار نفسه فتلك مسألة مختلفة تماماً. وفي الغالب لا يتبادر للذهن إلا صورة الابتكار الناجح، ولا يبقى منها في الذهن طويلاً بعد أفول نجمه.

* نقلاً عن صحيفة "الرياض".