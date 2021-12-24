قوننة العملات الرقمية بالبنوك المركزية!

قد يكون «كوفيد 19» حافزاً مهما لزيادة قبول العملات الرقمية كعملات احتياطية عالمية. لقد تسببت المذبحة الاقتصادية للوباء في تضخم العجز المالي الضخم بالفعل، وقادت سياسة نقدية أكثر تكيفاً في الولايات المتحدة، والكثير من دول العالم.

وهذا المزيج الفريد تاريخياً من النمو الضخم الوشيك الذي تقوده اللقاحات، حيث يتم تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند الصفر، سيؤدي إلى زيادة عجز الحساب الجاري الضخم بالفعل، مما يزيد من الضغط على قيمة الدولار.

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ويمكن تفسير الأهمية النسبية لعملات الاحتياطيات العالمية تاريخياً من حيث إنها تعتبر أي العملات الرقمية، أكثر قيمة كأصول احتياطية عندما تستوفي شرطين: أولاً، عندما تكون مستقرة وسائلة وتستخدم على نطاق واسع في المعاملات الدولية؛ وثانياً، عندما يكونون مدعومين من دولة ترتبط بها دولة أخرى روابط أمنية مهمة.

ولعل الفرصة مواتية بشدة لقوننة العملات الرقمية من خلال البنوك المركزية، التي ما فتأت تصارع في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة مع مفهوم تكنولوجيا العملات الرقمية، ومع ذلك، فإن قلة من الدول هي عدوانية في نهجها لتطوير ما يسمى بالعملة الرقمية للبنك المركزي، وبلا شك سيتم الإشراف على مثل هذه العملة من قبل سلطة حكومية مركزية، وإزالة عنصر إخفاء الهوية، الذي يعد أساسياً في دفتر الأستاذ اللامركزي للـ blockchain للعملات المشفرة الشائعة مثل البيتكوين أو الإيثريوم، أما الفوائد النظرية للرقابة الحكومية على هذه الأصول الرقمية الجديدة عديدة.

وتسمح عملات البنوك المركزية الرقمية بمزيد من الوقاية من الاحتيال أو الجريمة، وتمكين المعاملات الدولية الفورية، وخفض تكاليف المعاملات، والسماح بقدر أكبر من الشمول المالي، وتساعد في توفير الحوافز المالية المباشرة للأفراد.

العملات الرقمية للبنك المركزي، أو CBDCs، هي تطور جديد نسبياً، فيما يلي خمسة مجالات يمكن أن تكون فيها عملات البنوك المركزية الرقمية مفيدة للبنوك المركزية والأسواق المالية والجمهور، أولاً تحسين الكفاءة في النظام المالي، إذ إن العملات الرقمية للبنك المركزي هي نتيجة رقمنة الأشكال التقليدية للنقود، التي تصدرها البنوك المركزية. يمكن للعملات الرقمية أن تساعد البنوك المركزية على التحديث، من خلال تحديث تقنية «سباكة» النظام المالي التي تستخدمها المؤسسات المالية والبنك المركزي في تعاملاتها، وهذا بدوره يمهد الطريق لمكاسب الكفاءة في المدفوعات أو تسويات المعاملات أو عمليات السياسة النقدية، ثانياً: الاستجابة للانخفاض في الأوراق النقدية، حيث يستخدم العالم عدداً أقل من الأوراق النقدية، وذلك بفضل زيادة المدفوعات عبر الهاتف المحمول. لقد أدت جائحة كوفيد 19 إلى تسريع هذا الاتجاه فقط. تعتبر عملات البنوك المركزية الرقمية بمثابة استجابة من البنك المركزي للانخفاض في استخدام الأوراق النقدية كوسيلة للدفع.

من خلال تسهيل المدفوعات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول لشراء السلع والخدمات، يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تمنح الأسر والشركات غير المالية إمكانية الوصول إلى أموال البنك المركزي كبديل للسندات، ثالثاً: تحقيق أهداف السياسة النقدية، بمعنى أن إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي تكون في متناول الأسر والشركات غير المالية يمكن أن يساعد البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. على سبيل المثال، إذا كان البنك المركزي يريد تعزيز الاستهلاك الخاص، فيمكنه إصدار نوع معين من المال يصل إلى الأسر بسرعة. في الحالات القصوى، قد يكون لهذه النقود الرقمية تاريخ انتهاء صلاحية.

هذا من شأنه أن يساعد الحكومة في تحقيق برنامج تحفيزي بشكل أكثر فاعلية من البدائل الحالية مثل إرسال الشيكات للأفراد، على الرغم من أننا بعيدون عن هذا النوع من التطوير، رابعاً: المساهمة في الشمول المالي، حيث يمكن أن تسهم عملات البنوك المركزية الرقمية في الشمول المالي. على سبيل المثال، أصدر البنك المركزي لجزر الباهاما بالفعل عملة رقمية للبنك المركزي، وهذا يسمح بتوسيع الخدمات المالية إلى السكان النائيين عبر مئات الجزر. يمكن أن تزيد العملات الرقمية من الخيارات للبلدان، التي لا تتوفر فيها الخدمات المصرفية المادية بسبب الجغرافيا، وتفتح النظام المالي أمام المزيد من الناس، خامساً: المحافظة على السيادة على إصدار النقود، فغالباً ما ترتبط العملة الرقمية بالعملات المشفرة مثل Bitcoin، ومع ذلك، فإن عملات البنوك المركزية الرقمية مختلفة، ويرجع ذلك أساساً إلى أنها شكل من أشكال الأموال الحكومية ذات مخزن موثوق للقيمة، نظراً لتقلب الأسعار، لا تستوفي العديد من العملات المشفرة الصادرة بشكل خاص هذا المعيار. ستسمح هذه الميزة للبنك المركزي بالحفاظ على سيادة إصدار الأموال، من خلال اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي. وللحديث بقية.

*نقلاً عن صحيفة "البيان"