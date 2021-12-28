التكنولوجيا و"الحتمية البشرية"

على ضوء تسارع وتيرة التوجه العالمي لتحقيق التحول الرقمي، يمكننا أن نتعلم الكثير من الدول الرائدة التي قطعت أشواطاً لا بأس بها من رحلة الرقمنة. ومن المفرح أن نرى عدداً من دول منطقة الشرق الأوسط حققت لنفسها مكاناً ريادياً على المستوى العالمي في مجال العمل على بناء الاقتصاد الرقمي المستدام. ويُعزى ذلك لاعتماد السياسات والقوانين الملائمة والانفتاح على الشراكات الدولية والاهتمام بالتقنيات الرقمية والعمل الجاد على نشر البنية التحتية الحديثة التي تعتمد على أحدث التقنيات مثل الحوسبة السحابية والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

وقد ساهم ذلك في وضع المنطقة على خارطة التطور التقني العالمي، وباتت بعض دولها مثالاً يحتذى في الاستفادة من التقنيات الحديثة كشبكات الجيل الخامس وقدرات الحوسبة السحابية وتوظيفها لدفع عجلة التطور الاجتماعي والاقتصادي. والمهم في الأمر، أن دول المنطقة تستفيد من التكنولوجيا لتوفر فرصاً غنية لتعزيز الإمكانات البشرية، والإسهام في تنمية قدرات الأفراد وتمكينهم من مواكبة التطور التقني في عالم يزداد اتصالاً.

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يدرك قادة الأعمال في الوقت الحالي دور التحول الرقمي في تعزيز قدراتهم التنافسية من خلال تمكينهم من الوصول إلى الإمكانات اللازمة والبنية التحتية الحديثة التي تفتح آفاق عصر جديد من الاتصال الرقمي لتطوير ورفع كفاءة الأعمال. وبفضل سرعات التنزيل الكبيرة وزمن الاستجابة المنخفض، يسهم الجيل الخامس اليوم في تمكين الأفراد والمؤسسات من الاعتماد على التقنيات الذكية والآلية لتنفيذ عملياتهم، مما يسهم بدوره في تحسين وتسريع الأداء ورفع جودة الخدمات والحد من التكاليف.

وعلى الرغم من الابتكارات التقنية المتتالية، إلا أن نتائج الأعمال أصبحت مرتبطة بشكل كبير بما يمكن أن نسميه "الحتمية البشرية" ومعناه أن التطور البشري محتم عليه مواكبة التطور التقني والاعتماد على التكنولوجيا لفتح آفاق جديدة لمستقبلنا، لكن يجب أن يتم ذلك بشكل يتماشى مع القيم والثقافات والاحتياجات البشرية بحسب طبيعة كل سوق، ويتخلله مواجهة العديد من القيود التقنية. وفي الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة إلى تحقيق التحول الرقمي، يجب أن ندرك أن دور التكنولوجيا بالدرجة الأولى هو تعزيز القدرات البشرية، وليس أن تحل مكانها.

من النظرية إلى الواقع

كيف تبدو فكرة "الحتمية البشرية" إذا وضعناها موضع التنفيذ في العالم الواقعي؟ يتطلب إدراك الحتمية البشرية أن نشعر بضرورتها. وهذا يعني أن نكون قادرين على ابتكار نماذج جديدة لأعمالنا، سواء على مستوى الأشخاص أو فريق العمل أو المؤسسة بأكملها. ولكي نتمكن من الابتكار، يجب أن نجري تحليلاً شاملاً للأطراف الفاعلة بحيث يمكننا تصنيف الموظفين وفقاً لقدراتهم الرقمية في الوقت الحالي ورغبتهم في التغيير، فالأشخاص الذين يسهمون في تحقيق التحول المطلوب هم من يمتلكون الدافع للعمل ويجب تمكينهم. أما الأشخاص المترددين بشأن التحول فيمكن تعيينهم في مناصب لا يتولون فيها أدواراً قيادية مستقبلية لحين اكتسابهم مرونة وإرادة التغيير.

الأمر الجيد هو أن العديد من الأشخاص يدركون التحول الهائل الذي يشهده الاقتصاد الحديث. وقد شهدنا - على سبيل المثال - كيف ساهمت شركات رقمية مثل Uber وAirbnb وWeChat في تغيير أعمال النقل والضيافة والخدمات المالية، مما يبرهن ويُبرز بشكل كبير أن التغيير أمر حتمي ويجب علينا مواكبته والإحاطة بمختلف احتياجاته.

أما بالنسبة للذين ما زالوا بحاجة للتشجيع، فيمكن تحفيزهم وتوعيتهم لحتمية التغيير من خلال تقديمه كمهمة ينبغي تنفيذها. وبما أن الأسواق تتسم بالديناميكية والتغير، فإن الشركات التي لا تواكب التحول الرقمي من الطبيعي أن تواجه المزيد من التحديات. ويمكن لأصحاب الأعمال أن يسلطوا الضوء على التحديات ويوظفوها لتكون حافزاً لرفع مستوى الوعي بأهمية التحول لدى القوة العاملة. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات تفضل عدم الحديث عن حجم التهديدات الخارجية التي تواجهها من أجل طمأنة جمهورهم، لكن الدراسات والتجارب أثبتت أن البشر يستجيبون بشكل أكبر في مواجهة التحديات ولدى التعامل مع الأزمات.

ويعتبر التدريب من المقومات الأساسية لإعداد القوى العاملة وتمكينهم من أداء أدوارهم الجديدة. وسواء تم تنفيذ التدريب داخل الشركة أو من خلال الاستعانة بأطراف خارجية، يجب أن يتوافق التدريب مع أهداف التحول الرقمي الذي تسعى إليه الشركة. وللأسف، حتى اليوم هناك العديد من الشركات التي تفضل أن تعمل على حل مشكلة نقص المهارات الرقمية بمفردها، مما يُبرز أهمية تفعيل مزيد من برامج الوعي بحيوية ومزايا التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال إعداد الجيل القادم من المواهب التقنية التي تتماشى مع الواقع المتسارع للتكنولوجيا وتزايد دورها الفاعل في تطوير المجتمعات ومختلف القطاعات والصناعات.

وتبرز أهمية الأمن السيبراني باعتباره من المقومات الأساسية للتحول ومن المواضيع الهامة التي يجب التركيز عليها لدى رعاية الجيل التقني الجديد والعمل على صقل مهاراته وتنمية قدراته، حيث تعتبر التهديدات السيبرانية من أكبر المخاطر التي تواجه الشركات والمؤسسات وتعيق تطور الأعمال. لذا، يجب تمكين موظفي تقنية المعلومات وغيرهم ممن يعملون في هذا المجال من حماية أنفسهم وأصول الشركة من مجرمي الإنترنت لضمان أمن الاقتصاد الرقمي والمساهمة في حماية أمن الفضاء الالكتروني وخصوصية أفراد المجتمعات المدنية.

وأخيراً، يجب على مسؤولي الشركات والمؤسسات عدم إهمال مكافأة الموظفين الذين يسهمون في التغيير من خلال تقديم الحوافز لهم، مما يسهم في تشجيعهم على المساهمة في تحقيق التحول. كما تسهم الحوافز في تشجيع المترددين على تبني نظرية الحتمية البشرية وتغيير موقفهم. ويجب ألا تقتصر الحوافز على المكافآت المالية، فقد أصبحت الحوافز في الوقت الحالي تشمل التعريف بدور الموظفين في تعزيز مكانة الشركة ودورها البنّاء في المجتمع.

سيواصل التحول الرقمي تغيير جميع جوانب الحياة في دول المنطقة، لكن يجب أن نحرص جميعاً على ألا يكون تغييراً سلبياً، لذا، ينبغي أن تغتنم المؤسسات والدول الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتجهيز كوادرها البشرية للمستقبل. ومن خلال وضع "الحتمية البشرية" لتغيير الأشخاص في مقدمة سياساتنا، والانفتاح على تضافر جهود القطاعين العام والخاص، سنتمكن جميعاً من المضي قدماً في رحلة التحول الرقمي خلال العام القادم وما يليه.

*نائب رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط