أين روح المال في ظل التطور الرقمي؟

فإن الجدل حول مستقبل النقود قد نما بشكل أوسع ، لكنه لا يزال يتطرق إلى أسس النظام النقدي. مثلا، كان الفيلسوف الالماني، يوهان جوته، عالما ورجل دولة و شاعرًا وروائيًا وكاتبًا مسرحيًا. وترك إرث فلسفي للعالم، توقع من خلاله بعض القضايا الرئيسية في عصرنا الحالي، من ضمنها استقلالية البنك المركزي. مع الملاحظة ان غوته ينتمي إلى القرن الثامن عشر. وكما هو الحال الآن عن النقاشات التي لا تنتهي حول مستقبل العملة النقدية. هل ستتحول الى عملات رقمية او عملات مشفره.

بالنسبة لمصرفيين العاملين في البنوك المركزية، غالبا ما تكون تساؤلاتهم حول التطور التقني فيما يتعلق بالعملات المشفرة حول تساؤل مهم الا و هو، ما هو روح المال؟ فإذا استطعنا تحديد روحه، ربما نكون قادرين على تبصر المستقبل فيما يتعلق بهذا الموضوع.

في حاضرنا هذا، قد يجيب التقنيون والمبدعون إجابات جديدة على هذا السؤال. فمنهم من سيقول أنه في المستقبل ، سيتم توفير المال والتمويل من قبل عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى. بينما آخرون يحلمون بتكوين نظام لامركزي تحل فيه سلاسل الكتل والخوارزميات محل الأشخاص والمؤسسات. لكن السؤال هنا، هل تنتمي روح المال إلى التكنولوجيا الكبيرة و الى العملات المشفرة و دفتر الأستاذ أو البلوكتشين؟ حقيقة، اعتقد ان روح المال يعود الى توافر ركن أساسي فيه ألا وهو ركن الثقة حيث تكم هنا روح المال. لذا يصبح السؤال: أي مؤسسة هي الأفضل لتوليد الثقة في النقد؟ في الوقت الحاضر يمكن الإجابة بشكل مباشر ان البنوك المركزية كانت ولا تزال المؤسسات الأفضل لتوفير الثقة في النقد في هذا العصر الرقمي. وهي أفضل مؤسسة تضمن وجود نظام مالي فعال وشامل لصالح الجميع حيث ان الثقة في العملة تجعل النظام النقدي متماسكًا. وهذه الثقة في العملية أهميتها باهمية النظام القانوني القوي الذي يحافظ على الاستقرار و الامن.

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تتطلب الثقة مؤسسات سليمة يمكنها الصمود أمام اختبارات وأزمات متنوعة تمر عليها عبر الزمن. بمعنى آخر، لتكن مستقبل النقد في ظل التكنولوجيا الحديثة، يجب التفكير في الأركان التي تتمتع بها المؤسسات. المسؤولة عن هذه العملة، و التي تضمن استقرار العملة باعتبارها وحدة الحساب الرئيسية للاقتصاد ، ومخزن القيمة ووسيلة الصرف ، والتي تضمن سلامة المدفوعات وسلامتها.

على مدار تاريخ وعلى مدى قرون ، ظهرت البنوك المركزية المستقلة كمؤسسات رئيسية تدعم هذه الثقة في المال و غالبًا ما تنتهي البدائل بشكل سيء. تمكنت البنوك المركزية من التكيف باستمرار مع التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والمجتمعية. هذا هو السبب في أن البنوك المركزية تشارك بنشاط في الابتكار الرقمي. إنهم يعملون على سلع عامة جديدة للبنك المركزي مثل البنى التحتية للأسواق المالية بالجملة وأنظمة الدفع السريع بالتجزئة والعملات الرقمية للبنك المركزي.

لكن لا يمكننا أن نأخذ هذا التعايش الناجح كأمر مسلم به. قد تهدد بعض التطورات الأخيرة جوهر المال باعتباره منفعة عامة. حتى الان يمكن ان يكون هناك ٣ سيناريوهات لمستقبل العملات النقدية. السيناريو الأول، هو العملات المستقرة التي تصدرها شركات التكنولوجيا الكبرى big-tech stablecoines. والآن هناك خمس شركات كبرى حول العالم والتي تعتبره مسيطرة من الناحية التقنية ومن ناحية وسائل الدفع مثل شركة أبل وفيسبوك وامازون.

العملات المستقرة هي عملات رقمية تعتمد قيمتها وتكتسب قوتها من العملة الرسمية في الدولة، بالاضافة الى الضمانات المالية والتي غالبا ما تكون في شكل ودائع لدى البنوك التجارية. وبالتالي تكتسب قوتها من العملة الرسمية في الدولة. مثل شركات الدفع الرقمي والتي تتعامل مع العملات الرقمية. وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدمها هذه الشركات في حياة الناس، إلا أنها في ظل هذا النمو السريع الذي تعيشه، سيولد مشكلات قانونية واقتصادية مختلفة قد يصعب معالجتها مستقبلا اذا لم يتم الالتفات اليها الان. على سبيل المثال، الهيمنة على السوق وتقليل المنافسة وصناعة عملة مستقرة تنسب اليها.

وهذه العملة يمكن أن تقود الى التخلى عن البنوك القائمة ، مما قد يشكل خطرًا على الاستقرار المالي. وما ان تترسخ عملة مستقرة ذات تقنية كبيرة ، فسوف يسعى الآخرون إلى تقليدها. قد ينتهي بنا الأمر مع عدد قليل العملات الرقمية المختلفة المهيمنة على العالم و التي تتنافس مع بعضها البعض ومع العملات الوطنية ، مما يؤدي إلى تفتيت النظم النقدية الوطنية والعالمية. وهذا بدوره يصنع التركز الاقتصادي مما يولد مشكلات قانونية عدة مثل انتهاك الخصوصية وانعدام المنافسة وسرقة بيانات المستخدمين ومعرفة القطاع الخاص بأنشطتها الشخصية مما قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأمن القومي والاقتصادي.

السيناريو الثاني، وهو سيناريو كثر الحديث عنه حاليا، ويجذب أنظار الكثير الا وهو العملات المشفرة مثلا البيتكوين. وتعتمد هذه العملات على فكرة الطابع الديمقراطي والمساواة وعدم السماح للدول بالتحكم في قيمة النقد..الخ. لذلك، يمكن البنوك الكبرى من خلال أن يصنع شخص عادي عملة تعتمد قيمتها على العرض و الطلب وليست مرتبطة قيمتها بعملة رسمية. يمكن أن تكون اللامركزية هدفًا نبيلًا يتجسد هذا المبدأ في خلق أسواق حرة وتنافسية. لكن هذا المبدأ ليس ما تقدمه تطبيقات العملات المشفرة. هناك فجوة كبيرة بين الرؤية والواقع. حتى الآن ، تم استخدام هذه العملات في المقام الأول لأنشطة المضاربة. يستثمر المستخدمون الأصول المشفرة ويقترضونها ويتاجرون بها في بيئة غير منظمة إلى حد كبير. قد يكون غياب الضوابط مثل اعرف عميلك (KYC) وقواعد مكافحة غسيل الأموال أحد العوامل المهمة في نمو العملات المشفرة.

والأهم من ذلك، أن اللامركزية للعملات المشفرة لها تكلفة. يتم الحفاظ على الثقة في الجهل بمصدر تحويل العملة من قبل المدققين الذين يتولون عملية ادارة وسلامة العمليات في دفتر الأستاذ، وهؤلاء المدققين لا يخضعون لسلطة مركزية . وبالتالي ج، لابد أن يأخذوا قيمة أتعابهم من جعل هذا النظام يولد رسومًا أو إيجارات كافية لتزويد هؤلاء المدققين بالحافز المالي الصحيح. تتراكم هذه الرسوم التي يجب دفعها الى المعدنين في عالم العملات الرقمية ، مثل مناجم البيتكوين. في نهاية المطاف ، هذه الرسوم المرتفعة تعني تكاليف باهظة على المستخدمين.

السيناريو الأخير هو إيجاد نظام نقدي مفتوح وعالمي يحقق الصالح العام. حيث تتنافس المؤسسات المالية القائمة والتقنيات الكبرى المبتكرون الجدد في سوق مفتوح يضمن قابلية التشغيل البيني ، بناءً على السلع العامة التي تقدمها البنوك المركزية. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين النهائيين التفاعل بسلاسة عبر مختلف مقدمي الخدمات – محليًا وعبر الحدود. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ابتكار مستمر ، ونتائج أفضل من أي وقت مضى للاقتصاد ككل. تظل الثقة في المال حجر الأساس للاستقرار. سيرى المستخدمون النهائيون تكاليف منخفضة لتداول العملات، وخدمات مريحة ، مع أمان وخصوصية ومجموعة واسعة من خيارات الدفع. في هذه الرؤية ، لا ينقسم النظام النقدي إلى إمبراطوريات مالية منفصلة محتكرة لعنة نقدية معينة ، ولا يهيمن عليها عدد قليل من الشركات الكبرى.

لا توجد أيضًا رسوم ولا تكاليف عالية لمن هو مسؤول عن ادارة دفتر الاستاذ مثل في العملات المشفرة في الشبكات المجهولة. وتعتبر البنوك المركزية في صميم هذا النظام. البنوك المركزية لا تهدف الى الربح ، بل لخدمة المجتمع. ليس لديهم مصلحة تجارية في استخدام البيانات الشخصية. كما أنهم يعملون مشغلين ومشرفين ومحفزين في أسواق المدفوعات، وينظمون و يشرفون على مقدمي الخدمات من القطاع الخاص للصالح العام. بالعمل معًا، يمكنهم توفير عملات رقمية للبنك المركزي.

مستقبل المال هو مستقبلنا. بينما تشترك البنوك المركزية في الإثارة حول الابتكار الرقمي ، فإننا ندرك العواقب المحتملة. تصميم النقود الرقمية التابعة للشركات الخاصة والعملات المشفرة عواقب تهم الدولة و المجتمع بأسره: سلامة واستقرار الأموال والمدفوعات، وتركيز السوق، وفوات حقوق المستهلك، والكفاءة.

ومن ثم، يجب أن يعمل محافظو البنوك المركزية مع السلطات العامة الأخرى وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص لجعل الرؤية التي وصفتها حقيقة واقعة.

* نقلاً عن صحيفة "مال".