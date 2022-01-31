جوانب اقتصادية للدولة السعودية الأولى

قيام الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون تقريبا نعمة من الله في مختلف الجوانب. والحديث هنا عن الجوانب ذات الطابع الاقتصادي.

قبل قيام الدولة السعودية الأولى، كان الاقتصاد في غاية السوء والضعف. الأمن مفقود. وسادت معه الفوضى. ومع فقد الأمن، كانت الخرافات ذات المنشأ الديني سائدة، ومع سيادتها يضعف أكثر وأكثر طلب الرزق في الناس مقارنة بالحالة دون الخرافات. وكل هذا يزيد الناس فقرا. ومع فقد الأمن تفتقد عناصر الحياة. الطرق والديار والمزارع غير آمنة. والنتيجة شبه انعدام للإنتاج الزراعي، الذي هو بسيط وقليل أصلا.

قامت الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية. لماذا الدرعية؟ بما تمتلكه من وسطية في الموقع الجغرافي مقرونة بمميزات طبيعية وبيئية وجغرافية من شعاب وأراض خصبة ومياه جوفية على ضفاف وادي حنيفة. ولاحتمال سوء فهم، فإن مقارنة هذه الميزات ليست بخارج جزيرة العرب، بل المقارنة بباقي جزيرة العرب خاصة وسط نجد. كان استغلال هذه الميزات في السابق ضعيفا جدا بسبب فقد الأمن. لكن ضبط أمور الحكم والدولة زادت فرص الاستفادة الاقتصادية من ميزات الموقع. وزادت أهمية الدرعية بوجود حكم مستتب. حكم يبتغي الاستقرار والنماء بما زاد من أهمية جعلها معبرا للسفر والحركة والتجارة بين شرق وغرب الجزيرة. والعباد مأمورون بشكر النعم مهما قلت ومهما كانت.

وقد ذكر المؤرخ ابن بشر في كتابه "عنوان المجد في تاريخ نجد" أن فترة الإمام سعود بها مظاهر تدل على قوة. وذكر أن الإمام اتخذ في بيته مكانا كبيرا جعله للدروس العلمية. وبيت الإمام من ثلاثة أدوار، في كل دور مجلس يسع أعدادا كبيرة من الناس. واتخذ جزءا من بيته لاستقبال المساكين وتوزيع الغذاء والكساء عليهم.

يذكر المختصون في العمارة أن الطراز المعماري وأساليب البناء الفنية في الدرعية التاريخية تندر في منطقة نجد. كما ظهرت الزخارف العمرانية والنقوش في المسكن التقليدي لتعطي دلالة ومؤشرا لانتقال المسكن من مرحلة تأمين المأوى كحاجة ضرورية إلى مرحلة فيها نوع من الابداع بالأشكال الفنية والتشكيلية.

ـ مالية الدولة: تودع الأموال في بيت المال. وبيت المال مصطلح قديم عمره أكثر من ألف عام، ويقصد به المؤسسة التي قامت بالإشراف على ما يرد إلى الدولة من الأموال، وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة، ويسمى أحيانا بيت مال العامة. وبيت المال ليس واحدا، فهناك بيت مال مركزي في الدرعية، وهناك بيوت مال فرعية في القرى والبلدات. ولكل بيت مال كاتب تعينه الدولة، مع تعليمات واضحة بهدف حسن إدارة بيت المال، ومنع استغلاله في أوجه غير شرعية.

أغلب مصروفات بيت المال للخدمات العامة. ويوزع عادة على أربعة أقسام: جزء للصرف على بنود عامة تنفع عامة الناس، وجزء لمساعدة الفقراء والمساكين. وجزء مصروفات لفئات مخصصة كرواتب أو مخصصات القضاة. وجزء للمساجد والآبار وما يسمى في وقتنا بالسلع العامة. وجزء لمن يتولون حفظ الأمن في البلاد.

وبشأن النظام المالي حسب ما ذكرته كتب تاريخية كان النظام المالي للدولة السعودية الأولى مشابها للنظام المالي للدولة النبوية عبر القرون. وللدولة عدة مصادر للدخل، أهمها الزكاة. وتزيد الزكاة مع توسع الدولة وزيادة نفوذها. وذكر ابن بشر تفاصيل في كيفية جباية الزكاة وكيفية صرفها. وكون الزكاة الأهم نظرا لمحدودية موارد ومصارف الدول آنذاك مقارنة بالمصارف منذ مطلع القرن الماضي. فقد جلبت الثورة الصناعية وما صاحبها من تطورات واختراعات مواضع صرف كثيرة على الدول من طرق وصحة وتعليم ومرافق خدمية وغيرها مما لم يكن منتشرا من قبل.

ـ العملة النقدية: تعامل سكان الجزيرة خلال القرون الثلاثة الماضية إلى أواسط القرن الماضي بعملات نقدية مختلفة، حيث تعاملوا بالعملات المسكوكة خارجها. ويذكر آباؤنا والمؤرخون أن أشهر عملة سائدة لدى سكان الجزيرة العربية خلال نصف القرن الماضي فما قبل تسمى دولار ماريا تريزا. ويسمى في وسط المملكة بالريال الفرنسي. وهو قطعة نقدية من الفضة كبيرة الحجم، وزنه أوقية واحدة، ولدقة وزنه أصبح وحدة وزن في الأسواق الشعبية، وكانت أشهر عملة متداولة في نجد، وقد استمر التعامل بها إلى وقت توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله.

* نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".