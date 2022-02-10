«زاتكا».. داعم قطاع الأعمال

وسط تحولات جذرية في آليات تعامل مؤسسات الحكومة والشركات الخاصة، واعتمادها على التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها لجمهور المستفيدين، كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الموعد، بتفعيل هذه التقنيات بطريقة مثالية متطورة، تؤكد حقيقة ثابتة، وهي أن الهيئة سلكت طريق التحديث والتطوير، تحت مظلة رؤية 2030 التي نجحت حتى الآن في إحداث التغيير المأمول في مفاصل الدولة.

وتدرك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها جهة خدمية كبرى، تتعامل مع الآلاف وربما الملايين، كما تدرك أيضاً أهمية تسهيل خدماتها بضغطة زر، في أي مكان من العالم، وإتاحتها بصورة تتماشى مع تطلعات ولاة الأمر، في تحقيق أقصى درجات التطور والازدهار، ومن هنا، بادرت الهيئة في إطلاق تطبيقها الجديد "زاتكا"، وتراهن على نجاحه وتحقيق الجدوى منه.

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لم تكن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطلق هذا التطبيق، لولا ثقتها في قدرته على تحقيق كامل الأهداف المرجوة منه، فضلاً عن ثقتها في أنه سيلبي احتياجات المكلفين في التو واللحظة "أون لاين"، ما يوفر لهم الخدمات بجودة عالية، وسرعة فائقة، بعيداً عن الروتين الممل، وإضاعة الوقت في الذهاب والإياب إلى ومن الهيئة والعمل الورقي الروتنيي.

بوادر نجاح التطبيق الجديد أرى أنها ظهرت مبكراً، وأصبحت واضحة للجميع، وذلك من خلال نوعية الخدمات التي أدرجتها "الهيئة" داخل التطبيق، هذه الخدمات ليس أولها "الإفصاح عن العقود"، لرفع عقود المصروفات الأهلية، وخدمة تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية"، وليس آخرها خدمة "فوض"، التي تتيح تفويض المنشآت للمكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي يتم التعامل معها لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها آلياً، وغيرها عشرات الخدمات.

تطبيق "زاتكا" بتصميمه الفريد، وسهولة التعامل معه، وشمولية الخدمات المدرجة فيه وتنوعها، إلى جانب سرعته الفائقة، يعكس رسالة مهمة، مفادها أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، استعدت جيداً ومبكراً لتطبيق البنود التي تخصها من برامج رؤية 2030، عبر تعزيز الخدمات الرقمية من أعلى نقطة وصلتها، وهدفها الأول والأخير تمكين المكلفين من القيام بخدماتهم بشكل ذاتي وسريع، باستخدام وسائل رقمية متقدمة، تعكس التطور الذي تعيشه المملكة، إضافةً إلى تسهيل تجربة العملاء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة.

ولعل أفضل وصف مختصر لـ"زاتكا"، ما قاله مدير مشروع التطبيق الأستاذ عبد الله المدني بإن "زاتكا" أسلوب جديد لمنظومة إلكترونية، تُقدِم فيها الهيئة الخدمات عبر بيئة خدمية تفاعلية متكاملة، تستهدف مكلفي الهيئة وعملائها"، أستشعر في حديث المدني رغبة الهيئة في تعزيز رضا المستخدمين، وتحقيق تطلعاتهم في عصر الرقمنة والسرعة، عبر تطبيق مثالي، أقل ما يوصف به اليوم أنه يحقق الأمان والموثوقية العالية، الأمر الدي يجعل منه أحد الحلول التقنية المتقدمة التي توفر لمكلفي وعملاء الهيئة تجربة غنية من خلال ميزات مهمة وبسيطة وذكية.

* نقلاً عن صحيفة "الرياض".