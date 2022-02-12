الحالة الإدارية كالتالي، رئيس قسم منضبط وجدي يحاول تطبيق النظام على الجميع، لا يسمح بالتسويف والأعذار غير المنطقية ويعرف الموظفين معرفة جيدة بحكم التعامل اليومي المباشر معهم.

المدير يتسم سلوكه بالمرونة حد المجاملة أو حد تأثير العاطفة على قراراته وتعامله مع أخطاء الموظفين أو سلوكياتهم المخالفة للنظام مثل الغياب أو التنمر أو تأخير الإنجاز.

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قد يرى البعض أن في هذه الحالة شيئاً من التوازن المطلوب، لكن المشكلة إذا كان الموظف يستغل هذا الوضع أو هذه الفجوة فيتجاوز رئيسه المباشر إلى المدير. الأسوأ من ذلك حين يتخذ رئيس القسم قراراً نظامياً بحق أحد الموظفين فيتجه الموظف شاكياً إلى المدير فيقرر الأخير نقض قرار رئيس القسم. ما موقف رئيس القسم في هذه الحالة، وكيف يستطيع القيام بمهامه، وهل يحظى باحترام الموظفين؟ ما الأسباب التي تجعل المدير يقبل بهذا الوضع، هل السبب عدم الثقة برئيس القسم؟، أين ذهبت الصلاحيات، واحترام التسلسل الإداري، أين التنسيق، وأين التناغم الإداري؟! ماذا لو وصل الوضع إلى تنمر الموظف على رئيس القسم ثم وقف المدير في صف الموظف؟ هل سيكون هذا السلوك في مصلحة العمل؟ خاصة إذا كان رئيس القسم صاحب كفاءة ومتميزاً في عمله وإخلاقياته وإنجازاته.

الثقة عنصر مهم في بيئة العمل، ثقة المدير برئيس القسم يفترض أنها لم تأتِ من فراغ وإنما عن قناعة بكفاءته كانت السبب في تكليفه. هذه الثقة يفترض أيضاً أن يتبعها تفويض للصلاحيات خاصة إذا كان المدير بحاجة إلى التركيز على مسؤوليات أخرى غير المهام اليومية. حين يتم التفويض فلا حاجة لتدخل المدير.

الإدارة هي العامل الأهم والأقوى تأثيراً في جعل بيئة العمل بيئة جاذبة وإيجابية ومنتجة، فإذا حدث خلل إداري مثل الفجوة بين المدير ورئيس القسم فهو خلل يمكن أن يستغل لمصالح تتعارض مع مصلحة العمل.

أحد الحلول لهذا الخلل هو المصارحة والتقييم المقنن للأداء وتطبيق النظام بعدالة وتعزيز مبدأ العلاقات الإنسانية والاحترام لمصلحة الأهداف العامة المشتركة وليس بما يتعارض معها.

* نقلا عن جريدة الرياض.