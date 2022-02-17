المصانع الصغيرة واشتراطات المدن الصناعية

في منتدى اقتصادي تحدث أحد الصناع عن تجربته مع الصناعة، يقول في مرحلة الدراسة الجامعية سنحت لي فرصة التدريب في أحد المصانع المشهورة، عشقت هذه المهنة فقررت الدخول إلى عالم الصناعة ليس موظفا بل مالكا، بعد التخرج تولدت لدي الفكرة وكان ينقصني المال، عرضت الفكرة على رجال الأعمال ولكنهم أجمعوا على استحالة تنفيذ هكذا مشروع، ذهبت بعدها إلى وزارة الصناعة وطلبت مقابلة الوزير شخصيا، استمع إلى فكرتي، وطلب منى تقديمها كتابيا لتحويلها إلى الجهة المختصة لدراستها وفي أقل من شهر صدرت الموافقة على مشروعي، وتم منحي مبنى في المدينة الصناعية من دون مقابل، وحصلت على قرض مؤجل السداد إلى مرحلة ما بعد الإنتاج إضافة إلى إعفاءات من جميع الرسوم لمدة محددة، بعد سنتين بدأ الإنتاج، وتمكنت خلال فترة بسيطة من سداد كافة الالتزامات وحققت فوائض مالية كبيرة مكنتني من التوسع في صناعة المنتجات حتى أصبحت الآن أمتلك أحد أكبر المصانع ومنتجاتي مطلوبة في جميع أنحاء العالم، هكذا تنهض الصناعة في أي بلد متى ما قُدمت التسهيلات وحُلت المشكلات، الصناعة في المملكة لا شك أنها دُعمت من قبل الدولة من خلال القروض الميسرة وإقامة المدن الصناعية التي توفر بيئة جيدة للمصانع وغيرها من المبادرات، إلا أن هنالك تفاصيل دقيقة قد يغفل عنها المسؤولون، وتعرقل رواد الأعمال عن الوصول إلى تحقيق أحلامهم، من ذلك اشتراطات المدن الصناعية عند التقدم بطلب إنشاء مصنع، ومنها رسوم إيجار الأرض التي تبدأ مع أول يوم لتوقيع العقد وإن كانت هذه الرسوم رمزية بالنسبة للمصانع المتوسطة والكبيرة إلا أنها مؤثرة على المصانع الصغيرة والمبتدئة، إضافة إلى اشتراط أن يكون تصميم المصنع وتنفيذ الأعمال الانشائية من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين من هيئة المدن الصناعية، أما الخيار الآخر هو استئجار مبنى جاهز وهذا أيضا مكلف ويستنزف الكثير من رأس المال قبل مرحلة الإنتاج، الاشتراطات لا شك أنها جيدة في تنظيم المدن الصناعية وجودة مبانيها إلا أنها تسببت في عزوف بعض رواد الأعمال عن تنفيذ مشروعاتهم وتحطمت آمالهم، ولكي نبني صناعتنا يجب أن نعيد النظر في طريقة دعم الصناعة من خلال تبني الأفكار الجريئة والمبتكرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تساعد رواد الأعمال وتدفعهم إلى النجاح، من ذلك تخصيص مبانٍ جاهزة للصناعات الصغيرة تحقق اشتراطات المدن الصناعية وتمنح المستفيدين إعفاء من رسوم الإيجار لمدة محددة، التغاضي عن التفاصيل الصغيرة قد تنسف أحلاما كبيرة، وتحطم لبنة في مشروع بناء صناعة وطنية رائدة.

* نقلاً عن صحيفة "الرياض".