إحياء التكنولوجيا الملائمة "2 من 2"

ربما تسببت العولمة وانتشار سلاسل التوريد عبر الحدود في تقليص مجال التكيف الذي تتيحه التكنولوجيا المادية. وكما أشار إيريك فيرهوجن من جامعة كولومبيا في إطار حلقة النقاش ذاتها التي عقدتها الرابطة الاقتصادية الدولية، فإن المنتجات الأعلى جودة ترتبط عادة بتقنيات أكثر كثافة في استخدام رأس المال والمهارات. ولا تستطيع الشركات في الدول النامية التحول إلى أساليب أكثر كثافة في استخدام العمالة وتظل رغم ذلك قادرة على الوفاء بمتطلبات الشركات الدولية الكبرى أو المستهلكين.

حذر فيرهوجن أيضا من أنه حتى في حالة توافر مجال للمرونة، فإن الخروج عن المعايير العالمية قد يحكم على الشركات المحلية بمسارات تكنولوجية دنيا. تزودنا أطروحة حديثة للدكتوراه قدمها جوستافو دي سوزا في جامعة شيكاغو ببعض الأدلة فيما يتعلق بالجوانب السلبية. وجد دي سوزا أن البرنامج البرازيلي الذي فرض ضرائب على تأجير التكنولوجيا الدولية أدى إلى خفض حصة العمال المهرة في الشركات المتضررة، لكنه أدى أيضا إلى خفض تشغيل العمالة في عموم الأمر.

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ورغم أن البرازيل دولة ذات دخل متوسط أعلى وتمتلك قدرات تكنولوجية كبيرة، فمن المنطقي أن تكون هناك بعض الحدود لمقدار التكنولوجيا المحلية التي يمكن أن تصلح كبديل للتكنولوجيا المتطورة القادمة من الخارج. تتمثل مهمة أكثر تبشيرا، وإن كانت أكثر صعوبة، في إعادة توجيه الإبداع العالمي ذاته في اتجاه أكثر ملاءمة للعمالة.

على أي حال، هناك كثير من الأدلة الواردة من مجالات أخرى التي تؤكد أن اتجاه الإبداع يستجيب للحوافز السائدة. على سبيل المثال، يظهر عمل بحثي حديث قام به جاكوب موسكونا من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب كارثيك ساستري من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف ركزت تحسينات التكنولوجيا الحيوية في مجال الزراعة على معالجة مسببات أمراض محلية محددة، على النحو الذي جعل هذه الابتكارات أقل قابلية للنقل عبر المناطق المناخية. وأشار عاصم أوغلو إلى الزيادة الكبيرة في أبحاث الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بمجرد أن اجتمعت البرامج الحكومية والضغوط الاجتماعية لتغيير حوافز القطاع الخاص. وكان تشجيع تطوير تكنولوجيات عسكرية جديدة يشكل دوما جزءا من ترسانة السياسات لدى الحكومات.

السؤال هو ما إذا كان من الممكن بذل جهود مماثلة لتشجيع ابتكارات عالمية أكثر ملاءمة للعمالة. سواء كانت روبوتات "تعاونية" في التصنيع تعمل مع البشر بدلا من الحلول محلهم، أو أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسمح للمعلمين أو العاملين في التمريض بأداء مهام أكثر براعة وتخصصا، فإن إثبات المفهوم موجود بالفعل في أشكال متنوعة. ويتلخص التحدي في البناء على هذه الأمثلة وتجسيد هذا التوجه الجديد في سياسات الإبداع والابتكار.

ربما يكون من قبيل المبالغة أن نطلب من حكومات الدول المتقدمة تكنولوجيا أن تعيد تصور نهجها في التعامل مع الإبداع مع وضع مصالح الاقتصادات الفقيرة في الحسبان. لكن المصلحة الذاتية يجب أن تدفع هذه الحكومات في الاتجاه ذاته. تعاني الدول المتقدمة أيضا انعدام الأمن الاقتصادي، واستقطاب سوق العمل، واختفاء الوظائف الجيدة، وما يصاحب ذلك من أمراض اجتماعية وسياسية.

يبدو المعنى الضمني واضحا: يجب أن يكون تطويع مسار التكنولوجيا بما يتفق مع احتياجات المجتمع، بدلا من توقع تكيف المجتمع مع متطلبات التكنولوجيا، أولوية بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة بقدر ما يمثل تحديا للدول النامية.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".