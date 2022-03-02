أهم حلول تضخم أسعار العقار

أستكمل مناقشة الحلول الهادفة إلى معالجة تجاوز أسعار العقار القدرة الشرائية، من حيث انتهى إليه المقال السابق، وضرورة أن تتسم تلك الحلول بأكبر قدر من التكامل بين جهود مختلف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالسوق العقارية المحلية. كان من أهم الحلول التي تم ذكرها: "1" معالجة ضعف آلية احتساب تكلفة الرسوم على الأراضي المشمولة بنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وأن تعتمد السعر السوقي للأرض بدلا من منهجية التقييم الراهنة البعيدة عن أسعار السوق. "2" الإسراع في تنفيذ بقية المراحل التنفيذية للنظام، وتوسيع نطاقها على مستوى جميع المناطق والمحافظات. "3" عمل البنك المركزي السعودي على تحقيق مزيد من ضبط القروض العقارية الممنوحة للأفراد، وألا تتجاوز استقطاعاتها الشهرية 35 في المائة إلى 40 في المائة بحد أقصى من الدخل الشهري للمقترض.

يعد غلاء أسعار الأراضي والعقارات التحدي الأهم والأكبر فيما يتعلق بشأن السوق العقارية، مع عدم تهميش ما يتم تداوله من تحديات أخرى تتعلق بتنوع منتجات الإسكان، والتحديات المرتبطة بالحصول على تراخيص البناء، والالتزام بالكود السعودي للبناء، إضافة إلى ما كان سابقا عنوانا رئيسا لعديد من الطروحات العقارية، المتمثل بانخفاض التمويل اللازم للمستهلكين، وصعوبة الوصول إليه، وقد أصبح اليوم في عداد التحديات التي تم القضاء عليها، إضافة إلى بقية التحديات الأخرى التي طالما تم الحديث عنها طويلا وما زال عبر مختلف طروحات العقاريين، وعلى الرغم من أن أغلبيتها قد قطعت الحلول اللازمة لها أشواطا بعيدة جدا، وبعضها تم إغلاقه تماما كمسألة سهولة الحصول على التمويل اللازم، إلا أن المشكلة الأساسية المتمثلة في الغلاء، ما زالت ترهق كاهل الجميع، إلا المستفيدين منها حصرا، بل إنها تجاوزت مستوياتها السابقة، وأصبحت وفقا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "تفوق القدرة الشرائية، وأن هناك أراضي بيضاء مساحتها أقل من المرحلة الأولى ما زالت موجودة لم يتم تطويرها بشكل كبير".

لقد قامت الدولة - أيدها الله - في مرحلة مبكرة بإقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، مستهدفة منه ثلاثة أهداف رئيسة: "1" زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. "2" توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. "3" حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. إلا أن المتحقق وفقا لنتائج المراحل التنفيذية التي دخلها النظام عند تطبيقه طوال الأعوام الستة الماضية، لم يظهر إلا جزء محدود منه، ويعزى ذلك إلى التنفيذ الذي لم يرتق إلى روح النظام أولا، ولا إلى حجم التحديات الكبيرة التي تمركزت في أحشاء السوق العقارية المحلية، ولهذا ارتفعت مستويات الأسعار إلى مستوياتها العالية جدا، كما هو مشاهد في السوق، وحسبما أصبح معترفا به من قبل الجهاز الحكومي القائم على تنظيم السوق ممثلا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بناء على ما صرح به المسؤول الأول فيها، وهو أمر إيجابي بحد ذاته دون النظر إلى تأخر هذا التصريح من عدمه، ذلك أن الاعتراف بوجود المشكلة يعد نصف الحل!

يبقى الآن التطلع شاخصا إلى ما سيثمر عنه هذا الاعتراف الجيد بوجود مشكلة، وما سيثمر عنه من سياسات وحلول تستهدف المعالجة الأسرع لتلك المشكلة، وهو الجزء الأهم في الإطار العام لما يقف الجميع أمامه كأحد التحديات التنموية الراهنة، التي تقتضي كما سبق ذكره في أكثر من مقام ومقال جهودا متكاملة من كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالسوق العقارية، بدءا من داخل السوق وصولا إلى البيئة المحيطة بها، وفي مقدمتها المنظومة التمويلية، التي يقف على هرمها الإشرافي والتنظيمي البنك المركزي السعودي.

إن الحلول المأمولة ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة الراهنة، تتركز على جانب العرض بصورة أكبر مما تتركز به على جانب الطلب، وأول تلك الحلول الفاعلة بخصوص جانب العرض، يتمثل في تحريك أدوات نظام الرسوم على الأراضي بصورة أكثر كفاءة، ليحدث التأثير اللازم والحقيقي المؤدي أولا إلى تحقق الأهداف الرئيسة من النظام، وثانيا لينتج عنه أكبر قدر ممكن من تحرير الأراضي من يد الاكتناز والاحتكار والمضاربة، على أن المضاربة تحديدا تقتضي نمطا آخر يستهدف الحد بصورة أكبر من تعاملاتها وسط السوق العقارية، ولعل أهم سمات معالجتها أن تتم إعادتها من حيث التعامل النظامي معها على أنها نمط من أنماط التجارة الهادفة إلى تحقيق مكاسب، وحرمانها من الحصول على مزايا النظام الضريبي للتصرفات العقارية، خاصة إذا ما عرفنا جميعا أن وجود مثل هذه التعاملات من المضاربات في أي سوق كانت، لا يضيف أي قيمة لأي بيئة توجد فيها إلا مزيدا من التشوهات والتلاعب بالأسعار، ما يستدعي بدوره إضافة كافة الإجراءات الهادفة إلى إضعاف مثل هذه الأنماط السلبية في أي سوق.

نأمل جميعا أن نرى إجراءات أسرع على طريق تنفيذ تلك الحلول، وغيرها مما لم يتسع المجال هنا لذكره، مع تأكيد أنه قد سبق طرحها في مقالات وتقارير عديدة سابقة، أصبحت معلومة لدى أغلبية الأطراف، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولا تنتظر إلا ترجمتها على أرض الواقع، والاستمرار في تنفيذها لأجل إيقاف تسارع التحديات الراهنة، التي يتقدمها التضخم الراهن للأسعار، ولا يعد تجاوزه للقدرة الشرائية إلا أحد انعكاساتها السلبية، ذلك أن آثاره العكسية الأخرى أوسع نطاقا من ذلك التجاوز للقدرة الشرائية، وهو أيضا الجانب الذي تم إشباعه تحليلا ومناقشة طوال الأعوام الماضية.

* نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".