«لوسيد» في السعودية

"لوسيد" هي العلامة التجارية للسيارات الكهربائية الفاخرة التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بعد أن ضخ مبالغ مالية تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار مقابل الحصول على حصة أغلبية تصل إلى 67 %، الشركة أدرجت في بورصة ناسداك بعد الاندماج مع شركة "تشرشل كابيتال" للاستحواذ ذي الأغراض الخاصة أو ما يطلق عليه الشيك على بياض، في صفقة توفر تمويلا بقيمة 4.5 مليارات دولار، وانخفضت حصة صندوق الاستثمارات العامة بعد عملية الاندماج إلى 60 % ولكن المكاسب الرأسمالية التي تحققت للصندوق كانت كبيرة جدا بعد أن وصل سعر السهم إلى 56 دولارا قبل أن يتراجع بعد إعلان الشركة عن تخفيض أهداف الإنتاج في عام 2022، حيث كانت تستهدف إنتاج 20 ألف سيارة لتلبية طلبات تتجاوز 25 ألف سيارة خلال هذا العام إلا أنها قد لا تسطيع إنتاج أكثر من 14 ألف سيارة نظرا لضعف سلاسل التوريد والتحديات اللوجستية، مصنع الشركة في ولاية أريزونا الأمريكية تم تصميمة لإنتاج 380 ألف سيارة في السنة، في هذا الأسبوع أعلنت الشركة استئجار موقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على الساحل الغربي للسعودية لإنشاء مصنع ينتج 150 ألف سيارة في السنة، الإنتاج في البداية سوف يقتصر على تجميع مكونات السيارة وبعد ذلك سوف يتم تصنيع كامل المكونات في السعودية، الاستثمار بحد ذاته في هذه الشركة هو مكسب عظيم ينم عن نظرة ثاقبة لإدارة الصندوق ونجاحها في اقتناص الفرص ذات النظرة المستقبلية الواعدة والأهم من ذلك هو نقل التقنية بالكامل إلى السعودية وتوفير المزيد من فرص العمل الجيدة للمواطنين ودعم الناتج المحلي وتحريك عجلة القطاعات الاقتصادية التي ستعتمد عليها الشركة في توفير مكونات السيارة.

المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم وتعتمد بشكل كبير على إيراداته، أصبحت اليوم من أهم الدول التي تستثمر في الطاقة النظيفة، وتوفر مدنا وصناعات تعتمد على الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، كما أنها خصصت مبالغ ضخمة من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني قبل العام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني، والسعي للعمل وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي لمواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة.

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* نقلاً عن صحيفة "الرياض".