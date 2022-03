ارتفاع أسعار السلع.. المشتقات المالية طريقة للتحوط

أشعلت الحرب في أوكرانيا كافة أسعار السلع، بدءا من النفط الذي تجاوز مستويات قياسية فوق 130 دولار، مرورا بأسعار القمح وباقي الحبوب والزيوت.

نقلت هذه الارتفاعات أجواء الحرب التي تعيشها "كييف" إلى الكثير من الدول والعواصم في مختلف دول العالم.

ارتفعت أسعار الحبوب الأساسية بنسبة 77%، منذ بداية عام 2022، وقفز سعر القمح مرخرا إلى 13.635 دولار للبوشل (ما يعادل 27 كيلو جراماً)، وهذا ناجم بالدرجة الأولى عن تعطل جزء كبير من صادرات روسيا وأوكرانيا من الحبوب.

وتؤمّن أوكرانيا وروسيا نحو 25% من القمح العالمي، كما أنهما من الموردين الرئيسيين للذرة والشعير وزيت دوار الشمس.

وبحسب الأمم المتحدة، كان لدى البلدين نحو 14 مليون طن من القمح و18.5 مليون طن من الذرة متبقية للشحن هذا الموسم، أي حوالي 7% من إجمالي تجارة الحبوب العالمية.

لم تستثني ارتفاعات الأسعار بسبب الحرب أيا من السلع الرئيسية، حتى أنها شملت الألومنيوم والنحاس، حيث ارتفعا إلى مستويات قياسية، وتجاوز الألمنيوم حاجز 4000 دولار للطن للمرة الأولى، بينما سجل النحاس أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 10845 دولارًا.

هذا الجنون في الأسعار وإن تفاوت تأثيره، إلا أنه يلقي بظلاله على مختلف دول العالم، بدءا من أميركا التي ارتفعت فيها معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، عند مستوى 7.9% على أساس سنوي، إلى منطقة اليورو التي تجاوز المعدل فيها 5%.

كما تراجع أوروبا توقعاتها الاقتصادية كل 15 يوماً، بسبب تداعيات الحرب والإغلاق الصيني. وفي الهند ارتفع أسعار المستهلك بنسبة 6.07%، الشهر الماضي على أساس سنوي.

كل هذا يدفع باتجاه حتمي لتخطي هذه الأزمة، لأن تزايد مستويات التذبذب يرفع المخاطر ومعها ينخفض هامش الأمان (the higher the volatility the riskier the security)، لذا يبقى التحوط من الارتفاعات المتواصلة وحالة الضبابية التي تعيشها الأسواق عبر العقود المستقبلية التي تعتبر التزام متبادل بين طرفين يفرض على أحدهما أن يسلم الآخر أو يستلم كمية محددة من أصل أو سلعة معينة في مكان و زمان محددين و بسعر محدد و بواسطة طرف ثالث كوسيط.

كما يقول الدكتور زكي الغنيمي، أستاذ المشتقات المالية فإن التحوط في العالم المالي استراتيجية تستخدمها الحكومات والمستثمرون لتأمين أنفسهم ضد مخاطر الجانب السلبي لمركز استثماري، وذلك عبر إجراء صفقة أخرى لتعويض الخسائر المحتملة.

وتستخدم عمليات التحوط في السلع، ويقصد بها أي سلعة يتم تداولها، مثل منتجات الطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن، وفي الأوراق المالية، إضافة إلى العملات، وأخيرا التحوط ضد تقلبات سعر الفائدة.

تستهدف عمليات التحوط عبر العقود المستقبلية تقليل مخاطر التذبذب المرتفعة التي تمر بها أسعار السلع وذك عبر إتمام عملية الشراء الآن لتثبيت الأسعار والتكلفة مع تحمل بعض الرسوم الأخرى.

وقد ظهرت المشتقات المالية، وفقا للدكتور الغنيمي؛ في البداية لإدارة خطر سعر الفائدة وخطر سعر الصرف فكانت أول هذه المنتجات هي عقود الموافقة بالتراضى (Forward)، والمتمثلة في عمليات الصرف الأجل يتم تداولها في أسواق غير منظمة .تلتها فيما بعد العقود الآجلة على العملات وهى عقود نموذجية تسمى بالعقود المستقبلية (Futures) يتم تداولها في نوع أخر من الأسواق هي الأسواق المنظمة. بعد ذلك ظهرت مشتقات مالية أخرى سميت بعقود المبادلة (Swaps)، وأخيرا ظهرت عقود الخيارات (options).

وتوجد الكثير من دول المنطقة التي لديها إدارات مالية قوية مكنتها من توظيف المشتقات المالية وأدواتها في التحوط ضد تقلبات أسعار السلع، إذ لا مناص من هذا التوجه، فهو لم يعد محل اختيار، فإما أن تتسارع عمليات توظيف المشتقات المالية للتقليل من مخاطر التقلبات والتذبذب، أو تواجه ارتفاعات قياسية أخرى في كلفة توفير هذه السلع في القريب العاجل.